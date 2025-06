В ISW указали на "нюанс" с риторикой Кремля относительно "первопричин" войны против Украины

Российские официальные лица намеренно продвигают расплывчатую риторику о "первопричинах" войны против Украины. Они пытаются дать Кремлю гибкость для адаптации требований по своему усмотрению.

Агрессор будет использовать это в любом потенциальном мирном урегулировании в будущем. Так считают аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что 24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, якобы "первопричинами" войны являются предполагаемая дискриминация русскоязычного населения на Украине и нарушения НАТО своих обязательств не расширяться ближе к РФ. В частности, включая заявленные россиянами планы Альянса по строительству баз в Крыму и планы Великобритании по строительству базы в Азовском море.

Ранее Лавров (в интервью в декабре 2024 года) уже утверждал, что двумя основными "первопричинами" войны являются предполагаемое нарушение НАТО обязательств не продвигаться на восток и "агрессивное поглощение" территорий вблизи границ России, а также "дискриминация" украинским правительством этнических русских и русского языка, средств массовой информации и культуры в Украине.

Как заметил ISW, в последние месяцы кремлевские чиновники вновь неоднократно требовали, чтобы любое урегулирование войны "устраняло ее коренные причины". Однако последнее заявление Лаврова, что эти так называемые коренные причины якобы включают "планы" НАТО и Великобритании по строительству баз в Крыму и вдоль Азовского моря, необычайно конкретно и, вероятно, направлено на дальнейшее сдерживание западной поддержки Украины и представление Альянса как угрозы для России.

"Неоднозначность того, что российские чиновники представляют в качестве "коренных причин" войны, дает Кремлю гибкость, чтобы добавлять конкретику, когда он захочет, и адаптировать свои требования к Украине в любом потенциальном мирном урегулировании в будущем", – объяснили аналитики цель РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее российский диктатор Владимир Путин озвучил новую порцию "хотелок" в отношении Украины, среди которых ее нейтралитет и безъядерность. Он также потребовал от Киева отказа от областей, которые частично оккупировала армия РФ, обеспечения "прав русского языка" в стране, "устранения нацистских элементов в украинском руководстве".

