В ISW оценили реакцию России на предложение о 30-дневном прекращении огня и объяснили позицию Запада

Накануне, 11 марта, в Саудовской Аравии состоялись переговоры между США и Украиной, в ходе которых была достигнута договоренность о немедленном 30-дневном прекращении огня. В Штатах заявили, что теперь стремление к миру должна продемонстрировать Россия.

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Официальной реакции РФ на этот "пас" пока еще не последовало, однако ряд заявлений, которые уже прозвучали от представителей Z-сообщества и некоторых должностных лиц, продемонстрировали, что такой поворот событий вызвал в государстве-агрессоре изрядное смятение. Первые реакции российской стороны проанализировали в Институте исследования войны (ISW).

В ходе нескольких часов переговоров в Джидде американская и украинская делегация достигли договоренности о немедленном прекращении огня продолжительностью 30 дней. Украина на переговоры ехала с предложением временного перемирия в небе и на море, однако США предложили вдобавок еще и приостановку боевых действий на земле, о чем в конце концов и было договорено.

Теперь принять участие в этом шаге Штаты предложат и России.

По итогам переговоров украинская и американская делегации в совместном заявлении подчеркнули: взаимность России по этому предложению по прекращению огня является ключом к достижению мира и подчеркнули, что в случае обоюдного согласия прекращение огня может быть продлено и по истечении 30-дневного срока.

Кроме того, как следует из совместного заявления, США обязались немедленно отменить приостановку обмена разведданными и военной помощи Украине (что, по словам заместителя главы Офиса президента Украины Павла Палисы, сразу было реализовано), достигнуты и договоренности о скорейшем подписании соглашения относительно полезных ископаемых.

Украина в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры будут вовлечены в мирный процесс.

Также добавили в ISW, Соединенные Штаты и Украина обсудили гуманитарную помощь Украине, особенно во время прекращения огня, важность возвращения военнопленных, гражданских пленников и принудительно депортированных украинских детей в Украину.

Несколько больше деталей договоренностей раскрыл президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что режим прекращения огня будет охватывать прекращение боевых действий по всей линии фронта, мораторий на ракетные удары большой дальности и беспилотников, а также прекращение операций в Черном море и начнется, как только Россия согласится на предложение США.

А в США настроены на ускорение воплощения договоренностей в жизнь. Госсекретарь Марко Рубио, отвечая на вопрос о крайнем сроке для России для ответа, заявил, что это должно произойти "как можно скорее", что Соединенные Штаты проинформируют Россию о предложении о прекращении огня несколькими дипломатическими каналами, и что "мяч сейчас на стороне [России]".

Советник США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что будет говорить с представителями РФ в ближайшие дни и уточнил, что восстановленная военная помощь США Украине включает предоставление материалов, разрешенных согласно президентскому распоряжению (PDA).

Европа сразу высказалась в поддержку предложения о 30-дневном перемирии. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер ЛяЙен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон также подчеркнули, что теперь ответственность за то, будет ли это воплощено в жизнь, лежит на России.

Россия же пока с официальным ответом не спешит. А вот в российской "ультранационалистической" среде идея о прекращении огня вызвала возмущение.

Ряд военных блогеров, в том числе и связанных с Кремлем, отклонили предложение о прекращении огня, поскольку Соединенные Штаты и Украина якобы "откажутся" от мира "при первой же возможности", а война в Украине экзистенциальна для России. Один из них выдал, что согласие на прекращение огня со стороны России стало бы "чистой изменой и саботажем", другой – заявил, что без достижения "военных целей России" такой шаг лишен смысла.

Вставил свои "пять копеек" и депутат Госдумы РФ, бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он после обнародования совместного украинско-американского заявления заявил, что Россия не должна соглашаться с "неприемлемым" предложением о 30-дневном прекращении огня, поскольку это, по его мнению, позволит Украине перевооружиться и перегруппироваться.

К моменту обнародования традиционного ежедневного материала ISW официальной реакции Кремля на результаты переговоров США и Украины еще не было. Поэтому в российских государственных СМИ вынуждены повторять сделанные после американо-российских переговоров в Эр-Рияде официальные заявления как возможный ответ на предложение о прекращении огня.

Так, после появления информации о договоренностях США и Украины пропагандисты цитировали заявление пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой, сделанное ранее 11 марта, относительно того, что Россия "не исключает" контактов с США в ближайшие дни.

Также в государственных СМИ РФ цитировали заявление члена комитета по безопасности Госдумы РФ Михаила Шеремета (также сделанное до совместного заявления США и Украины), который сказал, что Россия якобы заинтересована в урегулировании в Украине, но "не позволит себя обмануть".

"Российские государственные СМИ, вероятно, пытаются изобразить немедленную российскую реакцию как умеренную для внутренней аудитории, пока официальные лица Кремля не сделают публичные заявления и создадут обрамление для более широкого освещения предложения российскими СМИ", – пришли к выводу в ISW.

Между тем, союзники и партнеры Украины из Европы, Азии и Океании продолжают усилия по укреплению украинской армии и поддержке Украины гарантиями безопасности, ведь считают, что именно они будут эффективным средством сдерживания будущей российской агрессии против Украины после возможного будущего мирного соглашения.

Так, министр обороны Франции Себастьен Лекорню 11 марта заявил, что Франция будет "отказываться от какой-либо формы демилитаризации Украины" и что "первой гарантией безопасности остается украинская армия".

По данным Reuters, 34 военных чиновника из европейских стран НАТО, государств ЕС, Азии и Океании встретились 11 марта в Париже, чтобы оценить возможности своих вооруженных сил поддерживать долгосрочную военную силу Украины и гарантировать Украине безопасность в случае постоянного прекращения огня в войне.

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи заявил, что партнеры Украины должны "определить надежные гарантии безопасности" для Украины, а неназванный французский военный чиновник сообщал Associated Press 10 марта, что на встрече будет обсужден французско-британский план создания многонациональных сил, целью которых будет успокоить Украину и сдержать очередное широкомасштабное российское наступление. Он добавил, что предполагаемые силы могут включать тяжелое вооружение и запасы оружия, которые могут развернуть вооруженные силы-участники, чтобы помочь Украине защититься в течение "часов или дней" в случае нового нападения России.

"Сильная украинская армия, поддержанная западными гарантиями безопасности, продолжает оставаться сильнейшим сдерживающим фактором против очередного российского вторжения в будущем, и Россия неоднократно настаивала на "демилитаризации" и разоружении Украины, чтобы лишить Украину этого сдерживающего фактора и позволить России возобновить нападение на Украину во время, которое выберет Москва в будущем", – говорится в материале ISW.

Тем временем западные разведки продолжают настаивать, что президент России Владимир Путин "не намерен" идти на компромиссы по территории, миротворцам или украинскому нейтралитету, и что Путин готов продолжать борьбу, если он не достигнет своих целей в своей войне в Украине.

Представители западных сил безопасности также отмечают, что Путин сознательно предъявляет "максималистические" требования, зная, что Украина и Европа, вероятно, признают эти требования неприемлемыми.

"Сообщения западных служб безопасности о намерении Кремля достичь своих "максималистических" целей в Украине согласовываются с публичными заявлениями Путина и других российских чиновников, несмотря на то, что Кремль пытался выдать себя открытым к переговорам и прекращению войны", – резюмировали в ISW.

Напомним, накануне в Джидде прошла встреча делегаций Украины и США. OBOZ.UA отслеживал и сообщал все подробности и заявления сторон.

Среди договоренностей, которых удалось достичь – прекращение огня и возобновление поставок вооружений и обмена разведданными, об этом было объявлено в совместном заявлении США и Украины по итогам переговоров.

Практически сразу после завершения переговоров у Зеленского подтвердили разблокировку военной помощи США, а глава ОПУ Андрей Ермак назвал, по его мнению, основной результат встречи в Джидде: мол, теперь "весь мир будет видеть, кто действительно хочет мира".

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