В 'Евросолидарности' назвали победой здравого смысла назначение Цивинского директором БЭБ

Назначение Александра Цивинского, который победил на конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности – это победа закона, справедливости и здравого смысла.

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Об этом говорится в заявлении партии "Европейская солидарность".

Вместе с тем, в политсиле отметили, что это "лишь один из первых шагов в борьбе за восстановление в Украине демократии и реальной борьбы с коррупцией".

"Таких шагов понадобится еще, к сожалению, немало, но осилить дорогу может только тот, кто идет. В чем последние недели вселили оптимизм, так это в том, что общество имеет здоровый иммунитет, который обрекает на неудачу тех, кто мечтает об авторитаризме в Украине и пытается навязать это враждебное и чуждое для нас явление", – говорится в заявлении.

В "ЕС" напомнили, что в Украине также необходимо вернуть конкурсный отбор в системе прокуратуры, поскольку это является обязательством Украины на пути к членству в Европейском Союзе.

В партии также назвали недопустимым откат реформы государственной службы, корпоративного управления, государственных закупок, создание антикоррупционной инфраструктуры и другие евроинтеграционные достижения, которые обеспечили Украине "непрерывное движение к членству в ЕС".

"Евросолидарность" также призвала поддержать законопроект о существенном ограничении внесудебных обысков, которые должны применяться только в отношении особо тяжких статей Уголовного кодекса и крупных взяток.

В партии также призвали вернуть прямые трансляции Рады и "вернуть плюрализм медиа, о котором открыто говорится и в резолюциях наших европейских партнеров".