В 'Европейской Солидарности' назвали дело против Коболева политически мотивированным – заявление политсилы

Сегодняшнее дело против Андрея Коболева – это возвращение во времена выборочного и политически мотивированного правосудия. Преследование Коболева выгодно России и выглядит как месть за поражение.

Видео дня

Об этом заявила фракция "Европейская солидарность". В партии выразили поддержку Андрею Коболеву и назвали дело против него политически мотивированным.

"В 2014-2019 годах нам удалось создать команду, профессионально противостоявшую газовому шантажу России, смогла выбить у кремля их козыри и выиграть Стокгольмский арбитраж у Газпрома, навсегда избавившись от энергетической зависимости от агрессора.

Нам удалось провести важнейшие реформы корпоративного сектора, банковской системы, транспортной отрасли. Впервые в истории благодаря качественному менеджменту и отсутствию "откатов" и взяток "Нефтегаз" принес многомиллиардные доходы в бюджет государства. А в 2020-м снова стал убыточным.

Олигархи, которые теряли сверхприбыли на традиционных для себя схемах использования госмонополий и банковского сектора, не простили этого и бросили миллионы, привлекли карманные телеканалы для расправы с реформаторской командой, дискредитируя самого профессионального главу Нацбанка, успешных министров транспорта и инфраструктуры, руководителей госпредприятий.

Наша команда, к которой принадлежал и глава Нафтогаза Коболев, выиграла арбитраж у "Газпрома". Сегодняшнее дело против Коболева – это возвращение во времена выборочного и политически мотивированного правосудия. Преследование Коболева выгодно России и выглядит как месть за ее поражение.

Суд, выигранный Нафтогазом у Газпрома, разорвал кабальное соглашение, принес украинскому бюджету миллиарды долларов, а не убытки.

"Европейской Солидарности" досадно, что в этом задействованы антикоррупционные органы, призванные бороться со злоупотреблениями, а не наказывать тех, кто противостоял злоупотреблениям в энергетическом секторе. Не хотелось бы, чтобы результатом этих действий стало формирование недоверия к антикоррупционным органам.

Тем более что результаты конкурса на руководителя НАБУ эксперты считают непрозрачными, а самого новоизбранного руководителя – слишком близким к Банковой.

Во власть нужно привлекать профессионалов. А когда за реформы наказывают, за выигранные в РФ дела угрожают тюрьмой – это вряд ли мотивация сотен успешных менеджеров идти работать из частного сектора в государственный.

Наша команда выражает поддержку Андрею Коболеву и считает это дело политически мотивированным", – говорится в заявлении.