В Европарламенте официально пригласили Зеленского на саммит ЕС в Брюссель

Президент Европейского совета Шарль Мишель официально пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите Европейского союза. Мероприятие пройдет 9-10 февраля в Брюсселе.

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Об этом объявил представитель президента Европейского совета Баренд Лейтс на своей странице в Twitter. Он отметил, что большей информации по соображениям безопасности не предоставляют.

"Президент Европейского совета пригласил президента Владимира Зеленского принять непосредственное участие в предстоящем саммите Европейского совета. Из соображений безопасности дальнейшая информация не предоставляется", – написал он в Twitter.

Лидеры ЕС из 27 стран-членов соберутся в четверг, 9 февраля, на саммит в Брюсселе, что позволит Владимиру Зеленскому встретиться со всеми главными лидерами блока в один день. До этого Зеленский выступал на саммитах ЕС только по видеозвонкам из Украины.

Ранее Associated Press сообщала, что законодательный орган Европейского союза готовит планы приема Владимира Зеленского, если президент Украины решит приехать в Брюссель для участия в саммите ЕС в конце этой недели.

Издание ссылалось на два источника в парламенте. Они заявили, что такие планы предназначены только для подготовки законодательного органа к приему Зеленского, если условия безопасности позволят ему присутствовать на встрече в четверг.

"Когда он приедет, мы будем готовы", – сказал один из собеседников издания, подчеркнув, что из соображений безопасности любое решение может быть принято в последний момент.

О возможном приезде Зеленского в Брюссель сообщала и Financial Times. По информации этого издания, ожидается, что Зеленский выступит на специальной сессии Европейского парламента.

Если Владимир Зеленский приедет в Брюссель, это станет вторым его визитом за пределы Украины с момента широкомасштабного вторжения РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 февраля 2023 года в столице Украины в Киеве прошел саммит Украина – ЕС. В ходе саммита Украина подтвердила свою решимость как можно быстрее начать переговоры о членстве в Европейском Союзе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Европейский Союз официально поддержал украинскую формулу мира. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита.

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