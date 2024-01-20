В 'ЕС' призвали руководство Верховной рады не блокировать международную деятельность Порошенко и депутатов фракции

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов на брифинге сообщил, что Петр Порошенко, а также депутаты из фракции получили несколько приглашений на важные международные мероприятия.

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По словам Герасимова, руководство парламента продолжает блокировать международную деятельность лидера партии и опытных депутатов, отстаивающих на всех площадках интересы Украины. Об этом сообщает "Европейская солидарность".

"Европейская Солидарность" и вчера, и позавчера и сегодня делает все, чтобы помочь стране достичь максимума на международном треке – с использованием знаний, авторитета, связей Петра Порошенко, других членов нашей фракции. Иванна Климпуш – Цинцадзе на треке евроинтеграции, Мария Ионова, Ирина Геращенко – в ЕНП, мы с Ириной Геращенко – в ПА ОБСЕ, Алексей Гончаренко, Андрей Лопушанский в ПАСЕ, Ирина Фриз – в ПА НАТО. Петр Порошенко и другие депутаты нашей фракции приглашены на Межпарламентский Совет Украина – НАТО, который состоится в Брюсселе в конце этого месяца", – сообщил Герасимов, показав соответствующие приглашения.

"Помимо этого, Петр Порошенко, Ирина Геращенко, Мария Ионова приглашены на политическую Ассамблею ЕНП, крупнейшую семью партий в ЕС, от которой критически зависит поддержка Украины. Также Петр Порошенко и депутаты нашей фракции уже запланировали визит в Великобританию для того, чтобы финализировать закупку бронированных авто и комплектующих для fpv-дронов. И вот письмо, Петр Порошенко и другие депутаты нашей фракции также приглашены на Мюнхенскую конференцию безопасности", – констатирует сопредседатель фракции.

"В отношении всех этих командировок документы на руководство Верховной Рады были направлены раньше времени. Сегодня утром мы с удивлением получили письма от спикера Стефанчука, что Петру Порошенко фактически отказано в визите в Брюссель на Межпарламентский совет Украина-НАТО. На этот раз ссылаются якобы на форму письма. Сегодня повторно были поданы все документы на руководство ВРУ по этой командировке, и мы искренне надеемся, что власть в стране будет держать единство так же, как это единство держит оппозиция", – отметил Герасимов.

Глава Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе предостерегает: ситуация в мире стремительно меняется, и Украина исчезает с первых полос международных медиа. По ее словам, и власть, и оппозиция должны немедленно объединить усилия по сохранению поддержки нашего государства.

"В то время когда Украина продолжает свою кровавую борьбу за выживание, за свой демократический выбор, за восстановление, возникают новые точки напряжения, новые военные конфликты. Все это размывает внимание наших партнеров. К сожалению, все это приводит к тому, что Украина исчезает со страниц международных медиа, и общественное внимание в демократических обществах также уменьшается по отношению к Украине", – говорит депутат.

"Мы с вами помним, что следующее полугодие – с 1 июля по конец 2024 года – в Европейском Союзе будет председательствовать Венгрия. Также 2024 – это год выборов не только в США, не только в Европейском Союзе, но и в огромном количестве стран. 50% населения мира в этом году будет проходить через выборы. Это означает дополнительные вызовы для Украины", – говорит Климпуш-Цинцадзе.

"Это все означает, что нам нужно переходить от эмоциональной внешней политики к более рациональной, системной – во взаимодействии между разными ветвями власти в Украине. С привлечением гражданского общества, с серьезным взаимодействием с нашими партнерами, которые понимают угрозу, которую сегодня сдерживает Украина", – отмечает депутат.

"Мы должны сделать все, чтобы поддержка Украины росла. Мы считаем, что все наши знания, все наши связи должны быть активированы с одной целью – не допустить разъединения наших международных партнеров и не допустить снижения нашей международной поддержки", – резюмирует Артур Герасимов.

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