Переоборудовали, чтобы вытаскивать танки и САУ: Порошенко привез логистам ДШВ машины по спецзаказу

Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал в логистическое подразделение ДШВ два тягача Foden, которые были переоборудованы по заказу военных, сообщает "Европейская Солидарность"

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"Грузовки Foden мы используем сейчас в основном для эвакуации поврежденной техники, для перевозки грузов", – объясняют военные, принимая технику и расходники.

"Когда были повреждены самоходные западные артиллерийские установки, они тяжелые, и ничем их не могли вытащить. Мы подумали, нужно что-то такое сделать, что позволит батальону логистики иметь эти два великана, которые мы в команде называем "малышами". Что они могут делать? Там выдвигаются гидравлические лапы. Установили лебедку, которая тянет 100 тонн, может вытащить все, даже "Абрамсы". "Абрамс" весит более 70 тонн. Мы повышаем мобильность, а ключевое для десантника – мобильность", – отмечает Порошенко.

В общей сложности на этот раз Порошенко передал в войска рекордную партию техники на 40 млн грн.

В частности, это девять БПЛА Poseidon с тремя машинами управления, передвижные авторемонтные мастерские, мощные грузовики DAF YA, стирально-душевые комплексы, полтысячи FPV-дронов, а также квадрокоптеры DJI Mavic, активные наушники, "Старлинки", дефицитные шины для "КрАЗов" "Уралов", оргтехника.

Помощь от Фонда Порошенко получили более 20 бригад и батальонов – это и морпехи, и подразделения ДШВ, разведчики, артиллеристы, пехотинцы, бойцы зенитно-ракетного полка и логисты.

"Ребята встречают радостно. Чему радуются? FPVшкам и Мавикам – их здесь много, для нескольких бригад. Передаем дроны с платой инициации и боевой частью. Артиллеристам привезли активные наушники. Значительная часть ранений – это контузии. Это только первая партия, мы получили тысячу наушников, заказали еще две тысячи", – сообщил пятый президент.

"Знаю точно: ребята найдут лучшее применение этой технике. И очистят не одну посадку от российского оккупанта", – подчеркивает Порошенко.

Напомним, как сообщал OBOZ.UA, Порошенко призвал остановить давление на СМИ и бизнес.