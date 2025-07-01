'Среди главных вопросов – производство оружия': Зеленский рассказал о подготовке к встречам в Европе. Видео

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина сейчас готовится к встречам в Европе, в частности в Дании, а также с другими партнерами. Одним из главных вопросов будет производство оружия – наши совместные инвестиции и проекты.

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Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам во вторник, 1 июля. Он отметил, что сегодня началось новое председательство Дании в Совете ЕС, и для нас важно, чтобы этот полугодовой период стал по-настоящему результативным.

"Результативным и в вопросах безопасности, в частности для оборонной промышленности, и в вопросах санкций, чтобы все давление против России действительно работало – и работало так, чтобы закончить эту войну и реально ограничить российский потенциал агрессии", – отметил глава государства.

По его словам, Украина имеет четкую информацию – и партнеры это подтверждают – что санкции действительно болезненны для страны-агрессора России. Если увеличить это давление, оно будет побуждать РФ действительно думать о чем-то еще, кроме фронта и ненависти к соседям.

Зеленский также заявил, что Украина продолжает бороться за справедливость, а именно за справедливое наказание России за преступление агрессии против нашего государства и народа. Сегодня он подписал документы, чтобы направить на ратификацию наше соглашение с Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии.

"И нужно абсолютно точно наработать тайминг – то есть сроки, когда все процедурные решения для запуска трибунала будут реализованы и когда фактически состоится запуск трибунала. Я ожидаю доклада по этому поводу от Министерства иностранных дел Украины и юристов Офиса сразу после ратификации соглашения о трибунале", – сказал гарант.

Кроме того, мы продолжаем работать и в украинском санкционном направлении – вскоре будут новые решения Совета национальной безопасности и обороны по санкциям, анонсировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июля Дания начала председательство в Совете Европейского Союза. Среди основных задач правительство выделило два приоритетных вопроса – это создание более безопасной Европы, в частности через усиленное управление миграцией в ЕС и постоянную поддержку Украины, а также развитие конкурентоспособной и экологичной Европы.

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