В Чехии откроется украинско-чешская школа F-16: Зеленский и Фиала рассказали подробности. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал открытие украинско-чешской школы F-16. Во время визита в Прагу стороны детализировано обсудили соответствующий проект.

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Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Праге 5 мая. Зеленский также подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку, особенно с развитием боевой авиации, и заинтересована в расширении всего, что страны могут сделать вместе.

"Одним из результатов этого визита является детализация проекта создания украинско-чешской школы F-16. Мы готовы как можно быстрее воплощать этот проект в жизнь", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил премьера лично и всех чешских друзей, прежде всего за оборонное сотрудничество. Президент отметил эффективную работу артиллерийской инициативы Чехии, и в этом году Украина рассчитывает на больший результат, чем это было в 2024 году.

В свою очередь Фиала рассказал, что обучение украинских пилотов на F-16 и L-39 будет проходить в Чешской республике.

Кроме этого, чешский чиновник поделился подробностями других проектов, которые будут реализовываться в Украине и уже реализуются:

поставки когенерационных установок на 80 миллионов евро;

окончание ветряных мельниц на востоке Украины на 60 млн евро;

Škoda Transportation планируют поставки в области транспорта.

Фиала отметил, что Украина может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Чехии для победы.

Накануне, 4 мая, Зеленский заявлял, что Украина и Чехия обсуждают создание совместной школы F-16. Сейчас речь идет об открытии такой базы на территории Чешской республики, ведь в Украине это невозможно по причинам безопасности. Впоследствии планируется расширение на другие страны.

"Очевидно, что по состоянию на сейчас по причинам безопасности мы не можем открыть такую базу в Украине. Российские удары - ежедневно, и поэтому мы работаем с партнерами, чтобы такие школы открыть за пределами Украины, и это будет", - сказал Зеленский.

Он добавил, что были достигнуты договоренности, "что Чехия будет с нами в реализации соответствующих решений".

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Госдеп США одобрил контракт для поддержки Украины на 310 млн долларов, предусматривающий средства на подготовку и обслуживание F-16, а также сопутствующее оборудование. В Пентагоне заявили, что реализация контракта не потребует направления дополнительных представителей правительства США или подрядчика.

Также президент анонсировал появление в Украине в ближайшее время новых F-16, однако не назвал количества ожидаемых самолетов и сроков поставок. По словам главы государства, приняты "кадровые решения" для того, чтобы управление военной авиацией стало сильнее.

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