Зеленский анонсировал открытие украино-чешской школы F-16. Видео

Украина и Чехия обсуждают создание общей школы F-16. Речь идет об открытии такой базы на чешской территории, ведь в Украине это пока невозможно по причинам безопасности.

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Об этом в воскресенье, 4 мая, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с чешским коллегой Петром Павелом. По его словам, соответствующую инициативу обсуждали во рамках визита украинской делегации в Прагу.

"Сегодня мы с президентом Павелом, а также наши представители на уровне наших чиновников и военных обсуждают следующие шаги по развитию нашей авиационной коалиции, а именно создание украинско-чешской школы F-16", – сообщил Зеленский.

По его словам, база будет создана на территории Чехии, а впоследствии – и в других странах.

"Очевидно, что по состоянию на данный момент по причинам безопасности мы не можем открыть такую базу в Украине. Российские удары – ежедневно, и поэтому мы работаем с партнерами, чтобы такие школы открыть за пределами Украины, и это будет", – сказал Зеленский.

Он добавил, что в настоящее время была достигнута договоренность, "что Чехия будет с нами в реализации соответствующих решений".

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Госдеп США одобрил контракт для поддержки Украины на 310 млн. долларов, предусматривающий средства на подготовку и обслуживание F-16, а также сопутствующее оборудование. В Пентагоне заявили, что реализация контракта не потребует направления дополнительных представителей правительства США или подрядчика.

Президент Владимир Зеленский 2 мая анонсировал появление в Украине в ближайшее время новых F-16, однако не назвал количества ожидаемых самолетов и сроков поставок. По словам главы государства, приняты "кадровые решения" для того, чтобы управление военной авиацией стало сильнее.

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