Госдеп США одобрил новый пакет помощи Украине для обслуживания F-16 – Пентагон

Государственный департамент США одобрил контракт для поддержки Украины на 310 миллионов долларов. Он предусматривает подготовку и обслуживание истребителей F-16, а также сопутствующее оборудование.

Видео дня

Об этом сообщили в Агентстве по вопросам сотрудничества в области обороны и безопасности Минобороны США. Там отметили, что правительство Украины сделало запрос на закупку оборудования и услуг для поддержки своих самолетов F-16.

Закупка будет включать в себя модификацию и модернизацию самолетов, обучение персонала, запасные части, расходные материалы и комплектующие, а также услуги по ремонту и обслуживанию.

"Наземное оборудование; поставка и поддержка секретного и несекретного программного обеспечения; секретные и несекретные материалы и техническая документация; исследования и обследования; инженерно-технические и материально-технические услуги, предоставляемые правительством США и подрядчиками, а также другие связанные с этим вопросы материально-технического обеспечения и поддержки программ", – озвучили в Пентагоне состав пакета.

Там отметили, что эта продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем усиления безопасности страны-партнера – Украины, являющейся одним из факторов политической стабильности и экономического прогресса в Европе.

Контракт по обслуживанию F-16 улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечив эффективную подготовку пилотов и повысив оперативную совместимость со США.

"Предложенная продажа согласовывается с вкладом международной коалиции в создание украинской программы F-16 и общую модернизацию ВС Украины. Украина не будет испытывать никаких трудностей с внедрением этого оборудования и услуг в свои Вооруженные силы", – говорится в сообщении.

В Пентагоне добавили, что реализация этого контракта не будет требовать отправки в Украину дополнительных представителей правительства США или подрядчика.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление в Украине в ближайшее время новых истребителей F-16. Правда, украинский лидер не уточнил количество ожидаемых самолетов или сроки их прибытия в Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!