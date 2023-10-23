В Чехии назвали условие, при котором Украине удастся деоккупировать Крым

Главное условие деоккупации Крыма – победа Украины в войне. Это будет первым шагом к освобождению всех наших территорий, а не только АРК.

Такое мнение высказала спикер нижней палаты парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова в интервью "Радио Свобода". Она подчеркнула, что для того, чтобы Украина победила, демократический мир должен поддержать ее всеми возможными средствами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Политик отметила, что речь идет прежде всего о военной помощи. Со своей стороны Адамова заверила в долгосрочной поддержке Чехией нашего государства.

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"Мы будем вас поддерживать до конца войны", – сказала спикер.

Напомним, Украина может получить от Чехии ударные вертолеты типов Ми-24 и Ми-35. Военный портал Defence Express предположил, что если Прага действительно готова передать Киеву эти вертолеты, поставки могут состояться уже в течение нескольких недель. Отмечается, что Чехия указанную технику списала и перешла на вертолеты типов AH-1Z Viper и UH-1Y Venom.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Чехии Петр Павел призвал чехов не провоцировать агрессию против украинцев. Именно так он отреагировал на антиукраинские призывы из-за ряда резонансных преступлений.

– Правительство Чехии планирует подготовить специальную программу для добровольного возвращения украинских беженцев на родину. При этом срок временной защиты для них планируется продлить до марта 2025 года.

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