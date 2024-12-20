В Чехии могут открыть представительство Министерства национального единства, – Зеленский по итогам разговора с Павелом

Президент Владимир Зеленский и президент Чехии Петр Павел в пятницу, 20 декабря, провели телефонный разговор. Лидеры обсудили подготовку украинских бригад, поставку боеприпасов, а также возможность открытия в Чехии представительства Министерства национального единства.

Видео дня

Деталями проходивших по видеосвязи переговоров Зеленский поделился в официальном Telegram-канале. Также было опубликовано видео фрагментов общения президентов.

"Украина ценит активное участие Чехии во всех усилиях, усиливающих наше государство и приближающих справедливый мир", – заявил Зеленский.

По его словам, в ходе беседы с Павелом "подробно обсудили возможности союзников для подготовки наших бригад по примеру Франции и США".

Речь также шла об инициативе Чехии по поставкам артиллерийских снарядов, оборонных нуждах Украины и возможности открытия в Чехии представительства вновь созданного Министерства национального единства.

"Благодарю лидеров и чешского народа за единство в поддержке Украины", – поблагодарил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин переименовал Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины. 3 декабря депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали соответствующее решение. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это должно помочь "сформировать новое качество работы и взаимодействия с многомиллионным украинским сообществом из всех волн миграции".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!