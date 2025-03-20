В Брюсселе стартовал саммит лидеров ЕС, Зеленский присоединится через видеосвязь. Все подробности

В четверг, 20 марта, в Брюсселе стартовал саммит лидеров 27 стран-членов Европейского Союза. Среди планируемых тем – помощь для Украины, усиление оборонного производства ЕС и конкурентоспособность.

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Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к мероприятию через видеосвязь, поскольку сегодня он находится с официальным визитом в Норвегии. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что инициативу верховной представительницы ЕС Каи Каллас по пакету на 40 млрд евро, вероятно, на этот раз не примут. Некоторые страны обиделись, что Каллас выдвинула эту идею, не посоветовавшись с ними, поскольку в большинстве своем происходит предварительное обсуждение. Отдельным членам ЕС не нравится, что вклады зависят от ВВП стран.

Однако недовольство некоторых лидеров в основном не повлияет на помощь Украине. Один из главных вопросов сегодня – наращивание в оборонном производстве. Речь идет о 150 млрд евро кредитов, которые должны быть доступны для стран-членов ЕС и Украины, которая, несмотря на отсутствие членства, имеет эту привилегию.

Издание RFI отметило, что на саммите также пойдет речь о привлечении к ответственности причастных к преступлениям во время российской агрессии, а также спецтрибунал для российского диктатора Владимира Путина.

На полях мероприятия президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду, что к 1 января 2030 года Украина сможет стать полноправным членом Евросоюза.

"Это побудило бы наших друзей, украинцев, двигаться быстрее, потому что они знают свою способность осуществить все необходимые реформы даже при очень сложных обстоятельствах во время войны", — заявил он.

Политик также усматривает необходимость в перевооружении Европы, чтобы "не стать следующей жертвой российской агрессии". Он выступил и за ссылку санкций против России.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Европейский Союз должен поддерживать Украину независимо от результатов переговоров между США и Россией, выражать четкую позицию по справедливому миру для Украины.

"Мы должны продолжать нашу поддержку с четкой позицией, что справедливый мир должен быть возможен для Украины. Это значит, что Украина может защитить свою независимость и суверенитет, что она сама решает свой путь и сама выбирает своих лидеров, и естественно, что она имеет сильную армию в мирное время", — сказал немецкий политик.

Как сообщал OBOZ.UA, глава государства Владимир Зеленский во время визита в Брюссель в четверг, 6 марта, встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и президентом Европейского совета Антониу Коштой. Они обсудили ужесточение обороноспособности Украины и всей Европы.

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