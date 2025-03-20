"Европе нужна независимость в производстве оружия, а у Украины есть технологии": Зеленский обратился к участникам заседания Европейского совета. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский принял онлайн-участие в заседании Европейского совета, которое проходит 20 марта в Брюсселе. Он призвал партнеров продолжать поддерживать нашу страну, инвестировать в производство как собственного оружия, так и украинского, сохранять санкции против РФ и приложить усилия для разблокирования переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС.

Видео дня

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на обещание российского диктатора Владимира Путина прекратить атаки на энергетику, минувшей ночью Россия запустила 171 ударный дрон. Беспилотники атаковали объекты инфраструктуры, и, в частности, в Кропивницком повреждены жилые дома, православная церковь и школа. Среди раненых четверо детей, получающих необходимую помощь.

Украина сталкивается с этим каждый день и ночь, поэтому требует поддержки партнеров, которая должна не уменьшаться, а наоборот – продолжаться и расти. По словам президента, особенно это касается противовоздушной обороны, военной помощи и нашей всеобщей устойчивости.

"Нам нужны средства на артиллерийские снаряды, и мы были бы очень благодарны за европейскую поддержку в размере по меньшей мере 5 миллиардов евро в кратчайшие сроки. Инвестиции в производство оружия нужны как в Украине, так и в ваших странах. Европе нужна технологическая независимость, в том числе и в производстве оружия. Все необходимое для защиты континента должно производиться здесь, в Европе. Мы должны работать над этим вместе", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что у Украины есть эффективные и современные технологии, в частности в сфере беспилотников и радиоэлектронной борьбы, которые могут принести пользу всей Европе и нашим глобальным партнерам, и именно сейчас это оружие обеспечивает обороноспособность страны.

"Ее дальнейшее развитие, постоянная модернизация и повышение эффективности – вместе с вашими инвестициями в нашу промышленность и совместное производство – залог новой основы европейской безопасности", – отметил украинский лидер.

Новость дополняется...