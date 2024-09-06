"В Брюсселе начинают понимать, что так дальше быть не может": Огрызко указал на нюанс с Венгрией и объяснил ситуацию с помощью Украине

Председательство Венгрии в Совете Европейского Союза уже обернулось несколькими скандалами, однако "в Брюсселе наконец-то начинают понимать, что так дальше уже быть не может". С выделением Украине кредитных 50 миллиардов долларов, которые будут выплачиваться за счет процентов по замороженным активам РФ, также существуют проблемы.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он назвал Будапешт "троянским конем" Москвы внутри ЕС, который Кремль "абсолютно нагло использует на все 100%".

С другой стороны, Брюссель начинает противодействовать Венгрии. К примеру, перед началом главенства страны в ЕС звучали голоса, что следует лишить ее права голоса либо вообще отстранить от председательства.

"Но решили, что, наверное, это уже будет слишком серьезный политический шаг с непонятными следствиями, поэтому пока отложили его. И вот Венгрия начала свое председательство, которое уже обернулось несколькими скандалами. Чего только стоит визит премьер-министра Венгрии [Виктора] Орбана в Москву. Поэтому этот принципиальный вопрос все же нуждается в решении", – отметил эксперт.

Руководству Евросоюза пора задуматься, как наказывать "засланных казачков", которые работают против европейского единства. "Удастся ли это сделать новому составу Европейской комиссии – увидим. Но с того, что я слышу от представителей Союза, то терпение там уже начинает заканчиваться. Поэтому Венгрии надо готовиться", – высказал мнение Огрызко.

Также он прокомментировал помощь Киеву за счет процентов по замороженным активам России. Украина ждала решения очень долго, потому что Запад посчитал "слишком сложным и сомнительным с юридической точки зрения шагом" просто конфисковать российские активы и отдать нашей стране.

"Но и 50 миллиардов, которые Украина получит от союзников сейчас, а погашать кредит будут процентами из замороженных российских золотовалютных резервов на сумму около 300 млрд евро, тоже хорошо", – указал Огрызко.

Бывший министр признал: несмотря на политическое решение во время саммита G7 еще в июне, проблемы в этом направлении до сих пор существуют.

"Европейская бюрократия очень медленная и неповоротливая. Это все те вещи, которые мы с вами знаем и констатируем. Остается только надеяться, что все же решение будет принято и этот кредит, о котором говорят, на 50 миллиардов, будет предоставлен. Мне кажется, что дело в действительности движется, но, к большому сожалению, как всегда, очень медленно", – оценил ситуацию Огрызко.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале сентября Международный валютный фонд начал миссию для пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF. Это позволит Украине привлечь 1,1 млрд долларов этой осенью.

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