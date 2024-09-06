У Запада исчезла решительность. Он пока так и не решил, что планирует делать с Россией. Интервью с Огрызком

В последние недели вопрос украинской помощи со стороны западных партнеров снова вышел на первый план. Украина страдает ракетными ударами России, но обещанные системы ПВО поступают очень медленно.

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Еще одна проблема с помощью возникла со стороны Германии, преодолевшей свое первоначальное нежелание поддерживать Украину и со временем стала крупнейшим европейским поставщиком военной помощи. Похоже, немцы снова готовятся сменить курс. В правительстве Германии заговорили о замораживании финансовой поддержки Украины в этом году и ее сокращении вдвое в 2025 году. Минобороны страны уже предупредило об угрозе срыва поставок оружия Украине из-за такого решения. Кроме того, свое черное дело продолжает Венгрия, на днях блокировавшая выделение 6 млрд евро на военные поставки Украине по линии Еврофонда мира.

Своими мнениями о проблеме выделения помощи для Украины со стороны Запада в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

– Учитывая события последних дней, а именно ужасные обстрелы Россией украинских городов, особенно Полтавы и Львова, актуальна для нас защита воздушного пространства страны. Первое – это системы ПВО. Еще в июле на саммите НАТО Украине пообещали в скором времени предоставить не менее 5 ЗРК Patriot и их аналогов, а также десятки средств меньшего радиуса действия. Однако, на сегодняшний день большинство из обещанного все еще " в пути " . Второй фактор, который помог защитить украинцев от варварских обстрелов - возможность сбивать ракеты над Украиной силами партнеров. Еще в феврале этого года президент Польши Анджей Дуда предложил лидерам НАТО обсудить этот вопрос, заявила, что его страна готова это делать. Украина уже и на Совбезе ООН призвала партнеров помочь сбивать российские ракеты, но результат нулевой. Но на днях в Белом доме сообщили, что " США не намерены позволять ВСУ использовать американское оружие для дальних ударов вглубь РФ и не ведут процесс пересмотра этой политики". В чем все еще проблема по этим направлениям?

- Эти три фактора вроде бы разные, но они все равно объединяются одной общей темой, которая для меня звучит очень просто - Запад пока для себя не решил, что же он планирует делать с Россией или пост-Россией. И в зависимости от этого он действует. Представим себе, что Запад принял решение о том, что Россию надо победить. Тогда для любого западного политика понятно, если есть соответствующее политическое решение, то готовятся практические шаги, чтобы его выполнить. Собираются соответствующие специалисты, садятся, обсуждают все достаточно быстро, тем более чтобы все и так понятно, и соответствующим образом действуют.

Поскольку мы видим, и вы об этом правильно говорите, что нам только что-то рассказывают и обещают многие месяцы, но решения не принимают. Я из этого делаю простое заключение, что на Западе до сих пор для себя не решили и не имеют ответа на этот ключевой вопрос, что делать с Россией. Одни говорят, чтобы Украина не проиграла, другие – чтобы Россия не победила, третьи говорят, что нужно замораживать на том этапе, на котором мы сейчас все находимся, а четвертые предлагают Украине сдаваться. То есть сколько так называемых экспертов, столько и предложений, но решения политического на самом высоком уровне нет. Вот мы заложники того, что решительность у Запада где-то пропала, ее нет. Из-за ядерного шантажа со стороны России он боится принимать решения. Поэтому мы оказались в основном в плену обещаний, разговоров, но, к большому сожалению, непрактических действий.

– То есть фактически на третий год войны мы не имеем четкого плана со стороны наших западных партнеров относительно нашей помощи, завершения войны и победы над Россией?

– К сожалению, плана победы нет ни у Запада, ни у нас. Президент Украины вроде где-то через некоторое время презентует американской стороне план, якобы подготовленный его офисом. Ибо, смотрите, нам уже и республиканцы прямо намекали, когда была эта полугодовая задержка с оказанием помощи, а где ваш план? Так вот, может быть, наконец-то мы перейдем от плана мира, то есть плана о правильных, но общих словах без конкретики, к плану победы. Который будет предсказывать, я надеюсь на это, конкретные шаги, как с нашей, так и с западной стороны, для того чтобы эту победу одержать. Я вам скажу честно, что и общественность работает над этим планом, есть определенные наработки, возможно они так же помогут нашей власти подумать над конкретными вещами, которые можно будет презентовать американской администрации.

Если ты четко и ясно формулируешь цель, под эту цель ты должен найти инструментарий. Вот я думаю, что если наша власть четко и ясно сформулирует цель победы над Россией и убедит в этом наших западных партнеров, в первую очередь американцев, тогда дело сдвинется с места. Пока, когда мы говорим о Формулах мира, где прекрасны цели, только очень не конкретны, никого ни к чему не обязывающие. Когда мы заговорим о плане победы, где будет написано, что, кому нужно сделать и что именно мы можем от этого получить, вот тогда, мне кажется, ситуация с помощью начнет улучшаться.

– Правительство ФРГ планирует ограничить финансовую поддержку Украины в этом году, а затем сократить ее вдвое в 2025 году – до 4 миллиардов евро. Как отмечают в Германии, Украине придется больше полагаться на деньги из "европейских источников", а также на ожидаемые доходы от замороженных российских активов. Минобороны ФРГ уже предупредило об угрозе срыва поставок оружия Украине из-за такого решения. При этом для Германии эта сумма незначительна, около 0,2 процента ВВП страны и вряд ли влияет на бюджет. На ваш взгляд, какие действительно причины такого развития событий и не повлияет ли это на других наших партнеров, ведь Германия ведущая страна ЕС, на которую многие ориентируются.

– Вопрос в том, что в немецком бюджете действительно есть большая дыра. И федеральному правительству нужно что-то делать для того, чтобы его как-то залатать. Тем более, учитывая то, что сейчас в двух восточных немецких землях прошли выборы, где к власти пришли пророссийские силы, безумно критикующие федеральное правительство за то, что оно оказывает помощь Украине. Поэтому с политической точки зрения канцлеру Германии Олафу Шольцу следует показать, что он слышит голоса людей, он на них реагирует и поэтому провозглашает об уменьшении помощи Украине.

Те деньги, которые запланированы на этот год, они, безусловно, будут потрачены на финансирование Украины. Здесь угрозы на самом деле нет никакой. Что касается следующего года, здесь мне кажется, немецкое правительство действует довольно хитро, заявляя, что оно уменьшит на 4 миллиарда евро помощь, не говоря о том, что эти же 4 миллиарда пойдут в общий европейский фонд, финансирующий потребности Украины.

По моему мнению, мы не должны пугаться тех заявлений, которые сейчас раздаются от правительства ФРГ. Это политическая тактика, попытка пройти через сложные внутриполитические преграды, для того чтобы и помощь продолжить, и не подставляться под политические удары играющей на этом оппозиции.

-То есть вы не видите угрозы и негативных последствий для Украины от внутриполитических изменений в Германии и других странах ЕС, где победили или больше всего победят партии, которые активно выступают за прекращение помощи Украине и часто распространяют пророссийские нарративы относительно войны?

– Действительно, праворадикальные и леворадикальные партии в определенных странах Европы продвигаются, так сказать, вперед. Да, это плохая тенденция, которая заставляет многих в Брюсселе и в европейских столицах немного напрягаться. В то же время, на мой взгляд, эти радикалы вряд ли получат реальную власть в той же Германии или Австрии. Поэтому не следует делать трагические выводы. Да, тенденции неприятны, которые говорят о том, что европейским демократическим странам нужно думать над теми вопросами, на которых спекулируют эти политические силы. Но это не непосредственно угроза тому курсу, который эти страны выбрали. Потому пока бить тревогу не надо.

– Есть проблемы с помощью и в целом от ЕС. Так, на днях страны Евросоюза не достигли решения о разблокировании 6 млрд евро на военные поставки Украине по линии Еврофонда мира из-за позиции Венгрии. Опять же Венгрия, как председательствующая страна в Евросоюзе, сняла вопрос с обсуждения в Совете ЕС относительно использования процентов замороженных средств Центробанка РФ на нужды Украины.

- Что касается Венгрии, это действительно "троянский конь" Москвы внутри ЕС, который абсолютно нагло используется ею на все сто процентов. Но, опять же, давайте посмотрим на это с другой стороны. Это значит, что в Брюсселе наконец-то начинают понимать, что так дальше уже быть не может. Перед началом председательства Венгрии в ЕС звучали голоса о том, что следует ее избавить от права голоса и вообще отстранить ее от председательства в Европейском Союзе. следствиями, поэтому пока отложили его.

И вот Венгрия начала свое председательство, которое уже обернулось несколькими скандалами. Чего только стоит визит премьер-министра Венгрии Орбана в Москву. Поэтому этот принципиальный вопрос все же нуждается в решении.

Надо в Европейском Союзе, в Брюсселе, наконец думать над тем, как наказывать "засланных казачек", которые работают против единства ЕС. Удастся ли это сделать новому составу Европейской комиссии, увидим. Но с того, что я слышу от представителей союза, то терпение там уже начинает заканчиваться. Поэтому Венгрии надо готовиться.

– К сожалению, на сегодняшний день все еще существует задержка по решению одного из главных вопросов – финансирование Украины за счет замороженных средств РФ. На саммите G7, в июне, был одобрен план, а именно было решено выделить Украине кредит на 50 миллиардов долларов, который будут погашаться за счет процентов по замороженным российским активам. Согласно договору, эти средства должны поступить до конца года. Однако реализация плана затормозилась из-за того, что ЕС не смог до сих пор приняты соответствующие законодательные нормы и решить проблему вето со стороны Венгрии.

– Украина долго ждала решения по замороженным на Западе российским миллиардам. Хотя просто конфисковать российские активы и отдать Украине, западные союзники сочли слишком сложным и сомнительным с юридической точки зрения шагом, но и 50 млрд, которые Украина получит от союзников сейчас, а погашать кредит будут процентами из замороженных российских золотовалютных резервов на сумму около 300 млрд евро, тоже хорошо.

В то же время следует констатировать, несмотря на политическое решение во время саммита G7 еще в июне, проблемы в этом направлении все еще существуют. Европейская бюрократия очень медленная и неповоротливая. Это все те вещи, которые мы с вами знаем и констатируем. Остается только надеяться, что все же решение будет принято, и этот кредит, о котором говорят, на 50 миллиардов, будет предоставлен. Мне кажется, что дело на самом деле движется, но, к большому сожалению, как всегда, очень медленно.