В Британии заявили, что не отказывались от идеи отправки войск в Украину, но есть 'нюанс'

В правительстве Великобритании заявили, что никогда не отказывались от идеи отправки войск в Украину в составе миротворческого контингента после окончания войны с Россией. Однако в первую очередь необходимо добиться прекращения огня на территории страны.

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С таким заявлением выступил министр обороны Джон Хили, передает издание Express. По его словам, Великобритания готова отправить своих солдат в Украину для "укрепления режима прекращения огня с Россией".

Журналисты отметили, что премьер-министр Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон сегодня проведут переговоры с другими странами, присоединившимися к "Коалиции желающих" для сохранения мира в Украине в случае прекращения российского вторжения.

Ожидается, что Франция и Великобритания предоставят основную часть военного контингента, хотя план также требует поддержки со стороны США. В интервью журналистам Хили заявил, что это означает отправку британских солдат на Украину.

Его спросили: "Включает ли это возможность отправки войск в Украину для поддержания режима прекращения огня?. Хили ответил: "Да. Премьер-министр всегда ясно давал понять, что готов отправить войска на Украину для содействия обеспечению режима прекращения огня".

Министр обороны также заявил, что для защиты Европы будут созданы силы численностью 50 тысяч военнослужащих в рамках активизации военного сотрудничества Великобритании и Франции.

На сегодняшнем франко-британском саммите будут обсуждаться средства сдерживания двух стран "перед лицом экстремальных угроз" в Европе, сообщил Хили.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что требование РФ демилитаризировать Украину представляет собой "абсолютную красную линию" для европейцев. Украинцы должны быть в состоянии обеспечить свою безопасность, иначе под угрозой окажутся и соседние страны.

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