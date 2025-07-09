'Красная линия': во Франции назвали недопустимым требование России о демилитаризации Украины

Требование государства-агрессора РФ демилитаризировать Украину представляет собой "абсолютную красную линию" для европейцев. Украинцы должны быть в состоянии обеспечить свою безопасность, иначе под угрозой окажутся и соседние страны.

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Об этом в интервью Valeurs Actuelles заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Он подчеркнул, что Европе нельзя допустить новой российской войны.

Также министр сказал: нельзя отказать Киеву в его желании членства в Североатлантическом альянсе и одновременно позволить агрессору "разоружить" страну.

"Мы должны быть последовательны. Мы не можем отказать Украине во вступлении в НАТО и одновременно смириться с тем, что у нее больше нет армии. Украинцы должны быть в состоянии обеспечить свою безопасность. Это ключевой фактор, потому что в противном случае я бы не делал ставку на безопасность соседних стран", – объяснил свою позицию Лекорню.

Ситуацию на фронте он описал как "стабильную, но напряженную".

"Россия продолжает захватывать порядка нескольких сотен квадратных километров в месяц. В этом контексте "коалиция желющих" имеет преимущество в том, что служит основой для размышлений о будущем. В свете судьбы как первых, так и вторых Минских договоренностей мы знаем, что любое соглашение о прекращении огня должно сопровождаться гарантиями безопасности, чтобы предотвратить возобновление войны", – добавил французский чиновник.

Это, как подчеркнул Лекорню, "отвечает самым непосредственным интересам Европы".

"Мы больше не можем позволить себе новую войну в этой зоне каждые три года. По гуманитарным, экономическим и соображениям безопасности", – отметил он.

Напомним: новый саммит "коалиции желающих" соберется в четверг, 10 июля. Поскольку президент Франции Эммануэль Макрон посетит Великобританию на следующей неделе, он и британский премьер-министр Кир Стармер возглавят заседание онлайн с военной базы Соединенного Королевства. Другие участники соберутся в Риме (Италия).

Как писал OBOZ.UA, 7 июля состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Среди тем, которые они обсудили, были ожидания от встречи "коалиции желающих".

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