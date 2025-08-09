Украина и Европа разработали встречное предложение Путину по прекращению огня – WSJ

Руководство ведущих европейских государств и Украины на уровне советников по нацбезопасности 9 августа на встрече в Великобритании согласовало свое предложение для будущей встречи на Аляске по условиям прекращения огня. Украинско-европейский ответ на "российский план" не только согласован, но и уже донесен американской стороне.

В частности, достигнутое предложение было передано вице-президенту США Джею Ди Венсу, госсекретарю Марко Рубио и посланникам президента Стиву Виткоффу и Киту Келлогу, которые также были на встрече в Британии. Об этом сообщает The Wall Street Journal, которое ссылается на двух проинформированных европейских чиновников.

Суть всего предложения, как цитирует WSJ свои источники, в установлении Европой и Украиной "общих красных линий", которые должны применяться к любым потенциальным переговорам с Россией.

Красные линии Украины и Европы

Так, первой "красной линией" признано обязательное прекращение огня – оно должно предшествовать любым другим шагам, в том числе детальным переговорам сторон.

Другой "красной линией" является "обмен территориями вместо сдачи". В частности, если Украина пойдет на выход из Донецкой области, Россия должна оставить оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.

"Потому что нельзя начинать процесс, уступая территорию в разгар боевых действий", – цитирует издание свой источник.

В любом варианте территориальные уступки Украины должны быть подкреплены "железными гарантиями безопасности". Примером такой гарантии названо потенциальное членство Украины в НАТО.

Так или иначе, но любое достигнутое на Аляске соглашение Трампа и Путина "не будет иметь значения" без участия европейских лидеров и, в первую очередь, украинских. Американцам прямо сказали, что будущее Украины не может обсуждаться без Украины.

И независимо от результатов этих переговоров Европа продолжит предоставлять Украине оружие и средства, пообещали европейцы.

Что предшествовало

Украинский лидер Владимир Зеленский сегодня провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В частности, была согласована общая позиция по окончанию войны.

Президент Украины, комментируя информацию о требованиях РФ, которые будут выдвинуты на предстоящих переговорах, отдельно подчеркнул, что ответы на все территориальные вопросы уже есть в Конституции Украины. Поэтому никто не намерен отдавать российским оккупантам украинские земли.

Как сообщал OBOZ.UA,, президент США Дональд Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой. По его словам, такой вариант, несмотря на сложность, способен принести выгоду обеим странам.

