В Британии обсуждали отправку истребителей Typhoon в Украину – The Telegraph

Королевские военно-воздушные силы Великобритании ведут переговоры о патрулировании неба над Украиной. Речь идет об отправлении истребителей Typhoon или F-35 для прикрытия миротворческих войск с воздуха.

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Об этом пишет британская газета The Telegraph, ссылаясь на источники. По данным издания, эту тему обсуждали в четверг, 20 марта, во время встречи в Постоянном объединенном штабе (PJHQ), который планирует и контролирует все зарубежные военные операции Великобритании.

Это происходит в то время, когда премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон изучают альтернативы своему плану по развертыванию европейского присутствия для защиты будущего мира в Украине, говорится в статье.

По данным The Telegraph, Макрон рассматривает возможность того, чтобы миссию возглавила ООН, и намерен поднять этот вопрос на саммите Европейского совета в четверг.

Стармер в свою очередь принял участие в переговорах в Нортвуде, которые вел генерал-лейтенант Ник Перри, начальник совместных операций, а также представители более 30 стран, которые встретились, чтобы обсудить, как коалиция добровольцев может помочь Украине.

Премьер Британии уже пообещал разместить британские войска на месте, если президент США Дональд Трамп успешно заключит мирное соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным.

Высокопоставленный источник в Королевских ВВС Британии сообщил журналистам, что на встрече обсуждался вопрос о воздушном прикрытии, которое может обеспечить Великобритания, поскольку в случае, если британские солдаты отправятся в Украину, "потребуется прикрытие сверху".

"Мы никогда не отправим британские войска на землю без прикрытия с воздуха", – сказал он.

Королевские ВВС Британии предоставят либо "Тайфуны", либо F-35, поскольку оба варианта "отлично подходят для патрулирования воздушного пространства", рассказал источник.

Стармер заявил в четверг, что военное планирование коалиции добровольцев разделено на вопросы на море, в воздухе, на суше и границах, а также на вопросы восстановления Украины.

Однако во время визита в штаб-квартиру PJHQ он призвал "защищать" любое мирное соглашение.

"Мы надеемся, что будет соглашение, но я знаю, что если соглашение будет, то время для планирования настало сейчас. Это не после того, как соглашение будет достигнуто. Жизненно важно, чтобы мы делали эту работу, потому что мы знаем одно наверняка: соглашение без чего-либо за ним – это то, что Путин нарушит. Мы знаем это, потому что это уже случалось. Я абсолютно ясно понимаю, что это повторится", – заявил Стармер.

Хотя все страны Европы имеют возможность отправлять истребители, только США и Франция могут отправлять самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые обеспечивают стратегическое наблюдение, включая обнаружение ракет.

Однако источник в Королевских ВВС Британии сказал, что "британская армия и Королевские ВВС будут частью первого авангарда в Украине".

"Британцы, вероятно, будут одной из первых стран, которые возьмут на себя обязательства, потому что все следуют за британцами. Если янки не говорят людям, что делать, это должен сказать Кир Стармер", – сказал он.

Несколько стран будут участвовать в отправке прикрытия с воздуха в любой момент времени, которое будет осуществляться на ротационной основе, добавил источник.

Источник подчеркнул, что ничего не было обещано или подтверждено в плане прикрытия с воздуха. Британия уже согласилась, что в рамках расширенного передового присутствия НАТО шесть самолетов Typhoon будут отправлены в Польшу для проведения патрулирования с воздуха впервые в ближайшие недели.

Источник добавил, что "можно было бы отправить больше", если бы Typhoon пришлось перенаправить в Украину. По его словам, обсуждения в штабе четверг также включали то, как выглядит любое воздушное прикрытие, какие страны могут предоставить самолеты, где они будут базироваться и дозаправляться.

На переговорах по обороне в Париже на прошлой неделе, в которых приняли участие министр обороны Джон Хили и начальник штаба обороны, адмирал сэр Тони Радакин, высокопоставленные военные источники настаивали на том, что коалиция желающих будет больше похожа на "силу успокоения", а не на миротворческое присутствие.

Один высокопоставленный военный источник подчеркнул, что ключевыми приоритетами для коалиции являются возвращение воздушного пространства Украины и возвращение Черного моря в международные воды.

"Украина уверена в своей стране, и это позволит ей начать экономический путь и вернуть перемещенных лиц на родину", — сказал он.

Министр вооруженных сил Люк Поллард изложил некоторые способы, которыми может осуществляться миротворческая миссия.

"Если одна страна предлагает быстрые реактивные боевые самолеты, например, самолеты Typhoon, как другие страны будут работать вместе с ней? Где она будет дозаправляться? Как это будет сочетаться с возможностями других стран?" – сказал он в программе Today на BBC Radio 4.

По словам Полларда, "именно такого рода планирование мы проводим сегодня, чтобы убедиться, что любые силы в Украине или вокруг нее могут быть максимально надежными и, что важно, поддерживать наших украинских друзей в защите своей страны и своей линии фронта, потому что это будет в первую очередь для них поддержка".

Ранее принц Уильям встретился с украинскими беженцами в Эстонии в четверг, приветствуя "украинскую стойкость", напоминает The Telegraph.

В пятницу он присоединится к британским войскам, размещенным на передовой линии обороны НАТО, присоединившись к ним в полевых учениях в лагере Тапа, армейской базе всего в 120 километрах от границы РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Макрон не исключил, что Украина может получить больше французских истребителей Mirage 2000 года. Президент Франции, в частности, допустил, что "Миражи" могут передать "третьи использующие их страны".

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