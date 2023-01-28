В Белом доме заявили о разговоре с Китаем касательно поддержки войны Путина против Украины

В США предупредили Китай о потенциальных последствиях в случае оказания стране-агрессору России какой-либо помощи в войне против Украины. Также Соединенные Штаты продолжают по-прежнему следить, чтобы такого сотрудничества между Пекином и Москвой не происходило в дальнейшем.

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В Белом доме подчеркнули, что послали четкий сигнал китайцам о недопущении поддержки РФ. Об этом во время брифинга заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Укринформ".

По его словам, Соединенные Штаты продолжают вести с представителями Китая разговоры о недопустимости какой-либо поддержки агрессии РФ против Украины.

"Мы дали четко понять китайцам, что сейчас – не время поддерживать Россию. Мы продолжаем вести эти разговоры с китайцами", – заявил Кирби.

Кроме того, в Белом доме заявили, что США намерены преследовать организации, которые нарушают санкции, введенные против России.

Ранее сообщалось, что Китай, вероятно, скрыто помогает государству-агрессору России в войне против Украины. Пекин не передает Москве вооружение для ведения боевых действий, но может предоставлять агрессору технологии двойного назначения – электронику или программное обеспечение.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник ГУР Кирилл Буданов прокомментировал военное сотрудничество РФ с Китаем. Он заверил, что Китай никакого вооружения стране-агрессору не передавал и, вероятно, не планирует передавать в будущем.

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