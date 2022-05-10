В Белом доме ответили, планирует ли Байден визит в Украину

Президент США Джо Байден с удовольствием посетил бы Украину. Однако в ближайшее время не планирует этого делать, несмотря на недавнюю поездку первой леди Джилл Байден в нашу страну.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, сообщает The Hill. Она подчеркнула, что визиты первой леди и американского лидера "немного отличаются".

"Я думаю, вы все знаете, что они путешествуют с президентом. Но в настоящее время поездка не планируется. Но, опять же, он хотел бы поехать в Украину. Просто на данный момент у меня нет никаких планов или предварительной информации", – сказала Псаки.

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Напомним: 8 мая Джилл Байден посетила с визитом украинский Ужгород, где встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской. Коллеги в День матери посетили школу, где разместили переселенцев, спасавшихся от войны, которую Россия принесла в их дом.

"Я хотела приехать в День матери. Я подумала, что важно показать украинскому народу, что эта война должна прекратиться, что эта война была жестокой, и что народ США стоит на стороне народа Украины", – сказала Байден, обращаясь к Зеленской.

Эта встреча стала первым публичным выступлением первой леди Украины с момента первоначального вторжения России в Украину в феврале.

"Мы понимаем, что требуется от первой леди США, чтобы приехать сюда во время войны, когда военные действия происходят каждый день, когда сирены в воздухе звучат каждый день – даже сегодня", – сказала Зеленская на встрече, назвав визит Джилл Байден "мужественным поступком".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент США Джо Байден подписал исторический закон о ленд-лизе для Украины. Символично, что этот важный шаг, который может коренным образом изменить ход войны, произошел 9 мая – в день, когда в Москве российский диктатор Владимир Путин смотрел на позорный парад своей армии.