В Белом доме назвали дату визита Байдена в Польшу и раскрыли детали

Президент США Джо Байден прибудет с рабочим визитом в Польшу. Поездка запланирована на 20-22 февраля.

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Об это во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, Байден встретится с польским коллегой Анджеем Дудой.

Жан-Пьер раскрыла, что стороны будут обсуждать сотрудничество между своими государствами.

Кроме того, на повестке у Байдена и Дуды будут вопросы, касающиеся коллективных усилий по поддержке Украины, а также укрепления НАТО.

Ранее СМИ сообщали, что американский лидер прибудет в Европу на годовщину российского вторжения в Украину – 24 февраля. Журналисты называли это сенсацией и заявляли, что Байден планирует посетить Польшу и объявить новый пакет помощи нашей стране для борьбы с агрессией РФ.

Вскоре информацию о визите подтвердил руководитель управления международной политики канцелярии президента Польши Мартин Пшидач. Но дату он тогда не назвал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что Байден может встретиться с Дудой и президентом Украины Владимиром Зеленским в Польше. Отмечалось, что в ходе переговоров Зеленский может представить формулу мира из 10 пунктов.

К слову в последний раз Байден посетил Польшу 25 марта 2022 года, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, в которой тогда уже месяц длилась полномасштабная война. Визит президента США проходил в рамках его экстренной миссии по укреплению обороны НАТО после жестокого вторжения РФ.