В Беларуси составили список "недружественных стран": попала ли в перечень Украина

Анна Паскевич
Новости политики
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В Беларуси составили список 'недружественных стран': попала ли в перечень Украина

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко и правительство этой страны утвердили собственный список "недружественных" стран. Украина в этот перечень не попала.

Государства из "черного списка" якобы совершают "недружественные действия" в отношении Беларуси. Документ датирован 6 апреля и был опубликован на национальном интернет-портале 8 апреля 2022 года.

В список белорусского диктатора вошли 12 стран и весь Евросоюз.

Украины в нем нет, хотя именно с территории Беларуси произошло вторжение РФ и запускаются российские ракеты.

Страны, которые вошли в список Лукашенко:

  • Австралия

  • Страны – члены ЕС

  • Канада

  • Лихтенштейн

  • Норвегия

  • Новая Зеландия

  • Албания

  • Исландия

  • Северная Македония

  • Великобритания и Северная Ирландия

  • США

  • Черногория

  • Швейцария

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко заявил, что провел собственную "спецоперацию" в Украине. Мероприятие якобы коснулось возвращения домой белорусских дальнобойщиков.

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