В Беларуси составили список 'недружественных стран': попала ли в перечень Украина

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко и правительство этой страны утвердили собственный список "недружественных" стран. Украина в этот перечень не попала.

Государства из "черного списка" якобы совершают "недружественные действия" в отношении Беларуси. Документ датирован 6 апреля и был опубликован на национальном интернет-портале 8 апреля 2022 года.

В список белорусского диктатора вошли 12 стран и весь Евросоюз.

Украины в нем нет, хотя именно с территории Беларуси произошло вторжение РФ и запускаются российские ракеты.

Австралия

Страны – члены ЕС

Канада

Лихтенштейн

Норвегия

Новая Зеландия

Албания

Исландия

Северная Македония

Великобритания и Северная Ирландия

США

Черногория

Швейцария

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко заявил, что провел собственную "спецоперацию" в Украине. Мероприятие якобы коснулось возвращения домой белорусских дальнобойщиков.