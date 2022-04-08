В Беларуси составили список "недружественных стран": попала ли в перечень Украина
Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко и правительство этой страны утвердили собственный список "недружественных" стран. Украина в этот перечень не попала.
Государства из "черного списка" якобы совершают "недружественные действия" в отношении Беларуси. Документ датирован 6 апреля и был опубликован на национальном интернет-портале 8 апреля 2022 года.
В список белорусского диктатора вошли 12 стран и весь Евросоюз.
Украины в нем нет, хотя именно с территории Беларуси произошло вторжение РФ и запускаются российские ракеты.Страны, которые вошли в список Лукашенко:
Австралия
Страны – члены ЕС
Канада
Лихтенштейн
Норвегия
Новая Зеландия
Албания
Исландия
Северная Македония
Великобритания и Северная Ирландия
США
Черногория
Швейцария
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко заявил, что провел собственную "спецоперацию" в Украине. Мероприятие якобы коснулось возвращения домой белорусских дальнобойщиков.