'Уже конкретика': Зеленский в Нидерландах заявил о прорывной договоренности по F-16 для Украины

Украина достигла "прорывной договоренности" по истребителям F-16. Они будут в украинском небе.

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Об этом, находясь в Нидерландах, сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил благодарность премьер-министру страны-партнера Марку Рютте.

"F-16. Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды! Спасибо, Марку! Спасибо всем, кто помогает!" – написал глава государства, опубликовав фото с голландским премьером на фоне долгожданного Украиной истребителя.

Президент сообщил, что согласно договоренности с Нидерландами, Украина получит 42 истребителя F-16. Таким образом, сделан еще один шаг на усиление воздушного щита страны. Указанные самолеты Украина использует для того, чтобы держать российских террористов подальше от своих городов и сел.

Напомним, 20 августа Зеленский в сопровождении первой леди Елены Зеленской прибыл в Нидерланды с официальным визитом. Он встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Кроме F-16 стороны также обсудили Глобальный саммит мира, украинскую формулу завершения войны, а также привлечение государства-террориста России к ответственности за агрессию и совершенные в Украине преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министр обороны Алексей Резников заявил, что в Дании и Нидерландах уже начались учения украинских пилотов по управлению истребителями F-16. Он не стал раскрывать подробностей, но указал, что в подготовку летчиков входит изучение английского языка. Минимальный срок обучения пилотов – шесть месяцев;

– украинский пилот, который сейчас проходит обучение на истребителе F-16, рассказал, что союзники учли пожелания Украины при составлении плана обучения. По его словам, большее внимание будет уделено миссиям, присущим реалиям российско-украинской войны;

– в ПС ВСУ рассказали, что у Украины уже есть опыт эксплуатации американского истребителя F-16, поскольку он уже садился на украинские аэродромы. В частности, это происходило в рамках совместных учений.

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