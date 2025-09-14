'Уже был Будапештский меморандум': Сикорский заявил, что не верит в действенность любых гарантий безопасности для Украины

Глава Министерва иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал идею "гарантий безопасности" для Украины из-за отсутствия желающих воевать с РФ. Он предложилотказаться от этого термина.

Видео дня

Об этом польский министр сказал во время выступления на ежегодной встрече Yalta European Strategy в Киеве. По его мнению, Украина "уже имеет гарантии, пусть они и называются "заверениями" в Будапештском меморандуме". Если же будут предоставлены другие, более конкретные гарантии, то они, как считает Сикорский, не сработают.

Дипломат напомнил, что целью гарантий безопасности для Украины является сдерживание РФ от новой агрессии: "Мол, если вы нападете на того, кому предоставлены гарантии, мы начнем войну в его защиту".

"То есть если мы предоставляем гарантии безопасности Украине – мы говорим, что можем начать войну против России. И я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хотите воевать с Россией – может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих. Но в международных отношениях нет ничего хуже, чем предоставить гарантии, которым нет доверия", – сказал Сикорский.

Речь идет не о гарантиях безопасности для Украины

Глава МИД Польши призвал признать, что речь идет не о гарантиях для Украины, а о "мониторинге мира и усилении Украины".

Он также заявил, что стоит сосредоточиться на военной помощи украинке вместо переговоров об этих гарантиях безопасности.

"Я боюсь, что эта самопоглощающая дискуссия разрушает и демобилизирует политиков от более срочной задачи – поиска денег для Украины на 2026 и 2027 годы", – пояснил Сикорский.

После заявления Сикорского выступил дипломатический советник президент Украины, заместитель председателя ОП Игорь Жовква. Он заявил, что Будапештский меморандум является одним из худших примеров договоренностей по безопасности Украины.

"Пожалуйста, давайте забудем этот позорный Будапештский меморандум. Это не лучший пример, точнее, это один из худших примеров договоренностей по безопасности Украины", – сказал Жовква. Он также заявил, что уверен в действенности идей о гарантиях Украине, которые сейчас обсуждаются.

Что предшествовало

4 сентября французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что подготовка гарантий безопасности для Украины уже завершена. По его словам, Европа готова их предоставить в день подписания мирного соглашения с РФ. В то же время в Кремле озвучили свою позицию: мол, гарантии безопасности должна получить не только Украина, но и Россия.

На следующий день президент США Дональд Трамп пообещал помочь с гарантиями безопасности для Украины, но в этом вопросе первой будет Европа, которая "хочет положить этому конец". По его словам, война в Украине "закончится внезапно" и "все сложится".

По словам Макрона, европейские лидеры имеют политическое и военное предложение – предоставить Украине гарантии безопасности. 26 стран согласились прислать свои войска в Украину, или поделиться средствами для поддержки сил коалиции на земле, на море или в небе.

Зато Словакия не будет участвовать в гарантиях безопасности. По словам премьер-министра Роберта Фицо, из-за своих размеров страна не может иметь "решающую роль", но словаки поддерживают все инициативы, которые ведут к прекращению огня и миру.

Как сообщал OBOZ.UA, депутат Бундестага, член комитета по иностранным делам Родерих Кизеветтер считает, что Украина не должна соглашаться на условия Москвы или уступки территориями под давлением отдельных политиков. Эта ситуация опасно напоминает "Мюнхенский заговор 2.0".

