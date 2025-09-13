'Украину нельзя принуждать к территориальным уступкам': депутат Бундестага призвал не допустить Мюнхенского сговора 2.0

Украина не должна соглашаться на условия Москвы или уступки территориями под давлением отдельных политиков. Эта ситуация опасно напоминает "Мюнхенский заговор 2.0".

Об этом заявил депутат Бундестага, член комитета по иностранным делам Родерих Кизеветтер в интервью Укринформу. По его словам, даже некоторые европейские политики пытаются поставить президента Украины Владимира Зеленского в ситуацию шантажа, заставляя его согласиться на условия Кремля.

Украину не должны принуждать к территориальным уступкам

"Президента Зеленского все больше ставят, даже некоторые европейцы, которые были у Трампа [на встрече в Белом доме], в ситуацию шантажа, заставляя поддаться российскому диктату. Надеюсь, что Зеленский этому не поддастся... Украина не должна быть вынуждена к территориальным уступкам", – заявил политик. Он также предостерег от "Мюнхенского заговора 2.0".

Немецкий парламентарий подчеркнул, что вместо того, чтобы требовать псевдопереговоров на российских условиях или диктата, европейские государства должны усиливать военную и финансовую помощь Украине. В частности, речь идет о разблокировании замороженных российских активов, поставках дальнобойного высокоточного оружия, в частности ракет Taurus, а также участие в защите воздушного пространства над частями Украины.

Собственная армия – самая надежная гарантия

Кизеветтер отметил, что сейчас самой надежной гарантией безопасности для Киева является собственная армия, ведь именно она решительно сдерживает страну-агрессора – Россию. Он предостерег партнеров от публичных дискуссий о возможной отправке войск в Украину, ведь это пока нереалистично. Зато приоритетом должно стать создание условий, при которых Украина сможет вернуть инициативу и продолжить освобождение своих территорий.

Членство в НАТО как стратегическая цель

Депутат отметил, что в перспективе единственной действительно надежной гарантией безопасности для Украины является вступление в НАТО и полноценное членство. По его словам, это позволит интегрировать украинскую армию в структуры Альянса и сделает сдерживание России более действенным.

"Ведь даже после достижения мира или во время перемирия важными остаются сдерживание и ограничение возможностей России. Безопасность возможна и в дальнейшем только в противостоянии России", – отметил Кизеветтер.

По словам политика, именно в Украине сейчас решается, распространится ли в Европе российская зона влияния и воцарится право силы, или победит сила права.

"Итак, если мы оставим Украину на произвол судьбы, то Европа и ее ценности потеряют доверие, и риск того, что Россия расширит войну, возрастет. Эта борьба за свободу не должна потерпеть поражение. Если же победит Россия – террор, российская диктатура и притеснения только распространятся. Меня беспокоит, что некоторые европейские государства подталкивают Украину к территориальным уступкам, считая, что тогда Россия успокоится – это ошибочное, ошибочное суждение!", – заявил Кизеветтер.

Мюнхенский заговор 1938 года

30 сентября 1938 года в Мюнхене было заключено соглашение между четырьмя странами. От Германии документ подписал Адольф Гитлер, от Италии – Бенито Муссолини, от Великобритании – премьер-министр Невил Чемберлен, а от Франции – премьер-министр Эдуар Даладье. Представителей Чехословакии на переговоры не допустили.

Мюнхенское соглашение предусматривало передачу Германии Судетской области – части Чехословакии, где проживало преимущественно немецкоязычное население. Решение было принято без согласия правительства Чехословакии, которое вынуждено было подчиниться условиям великих держав.

Документ стал апогеем политики "умиротворения" со стороны Лондона и Парижа. Великобритания и Франция пытались удовлетворить требования Гитлера, надеясь предотвратить большую войну. На самом же деле уступки лишь поощрили Третий Рейх к дальнейшей экспансии.

После подписания соглашения Чехословакия потеряла не только Судеты. В октябре 1938 года Польша захватила Тешинскую Силезию, а Венгрия – часть южных земель Словакии и Закарпатья. Это стало началом расчленения страны.

Несмотря на обещания мира, в марте 1939 года Гитлер оккупировал остальную Чехию и создал марионеточное Словацкое государство. Дальнейшая агрессия привела к нападению на Польшу 1 сентября 1939 года, что стало началом Второй мировой войны.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 сентября депутат Бундестага Родерих Кизеветтер прибыл с девятым по счету после начала полномасштабного вторжения РФ визитом в Украину. Он имел встречи с политиками и неправительственными организациями.

По словам полковника Бундесвера в отставке, союзники должны заранее подготовиться к сценариям размещения войск в Украине, даже если сейчас это кажется далеким от реальности. В то же время планирование возможного ввода иностранных войск в Украину нужно начинать уже сейчас.

