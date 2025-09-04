УкраїнськаУКР
Макрон заявил, что подготовка гарантий безопасности для Украины завершена

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подготовка гарантий безопасности для Украины уже завершена. По его словам, Европа готова предоставить такие гарантии в день подписания мирного соглашения с Россией.

Глава государства уточнил, что гарантии безопасности были документированы и подтверждены на уровне министров обороны. Об этом Макрон заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Европейские гарантии

По словам Макрона, страны Европы готовы предложить гарантии безопасности Украине и украинскому народу в день подписания мирного соглашения. Также он уточнил, что подготовительная работа по разработке этих гарантий уже завершена.

Президент Франции подчеркнул, что гарантии безопасности были подготовлены, документированы и подтверждены на уровне министров обороны. Макрон отметил, что теперь результат совместной работы европейских стран получит политическое одобрение.

Что известно

В "коалицию желающих" входят более чем 30 стран, в основном европейских, которые работают над предоставлением Украине гарантий безопасности. Основная цель этих стран заключается в разработке всеобъемлющего плана обеспечения долгосрочной безопасности Украины после окончания войны.

Страны Европы хотят, чтобы Украина стала настолько сильной в военном отношении, чтобы она могла самостоятельно сдерживать потенциальную будущую агрессию. Это включает в себя предоставление современного вооружения, такого как системы ПВО, артиллерия, авиация, а также боеприпасов.

При этом коалиция намерена гарантировать Украине не только военную, но и экономическую поддержку, а также помощь в восстановлении. Это подразумевает укрепление украинской экономики и создание условий для её интеграции в европейские и мировые структуры.

Напомним, Германия готовит сильный пакет гарантий безопасности для Украины. Он предусматривает усиление противовоздушной обороны, улучшение наступательных возможностей и поставки новой техники.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский предположил, что в Украине может реализоваться сценарий Южной Кореи, когда после окончания Корейской войны не было подписано настоящего мирного договора, однако страна смогла достичь процветания.

