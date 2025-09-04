Макрон заявил, что подготовка гарантий безопасности для Украины завершена

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подготовка гарантий безопасности для Украины уже завершена. По его словам, Европа готова предоставить такие гарантии в день подписания мирного соглашения с Россией.

Глава государства уточнил, что гарантии безопасности были документированы и подтверждены на уровне министров обороны. Об этом Макрон заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Европейские гарантии

По словам Макрона, страны Европы готовы предложить гарантии безопасности Украине и украинскому народу в день подписания мирного соглашения. Также он уточнил, что подготовительная работа по разработке этих гарантий уже завершена.

Президент Франции подчеркнул, что гарантии безопасности были подготовлены, документированы и подтверждены на уровне министров обороны. Макрон отметил, что теперь результат совместной работы европейских стран получит политическое одобрение.

Что известно

В "коалицию желающих" входят более чем 30 стран, в основном европейских, которые работают над предоставлением Украине гарантий безопасности. Основная цель этих стран заключается в разработке всеобъемлющего плана обеспечения долгосрочной безопасности Украины после окончания войны.

Страны Европы хотят, чтобы Украина стала настолько сильной в военном отношении, чтобы она могла самостоятельно сдерживать потенциальную будущую агрессию. Это включает в себя предоставление современного вооружения, такого как системы ПВО, артиллерия, авиация, а также боеприпасов.

При этом коалиция намерена гарантировать Украине не только военную, но и экономическую поддержку, а также помощь в восстановлении. Это подразумевает укрепление украинской экономики и создание условий для её интеграции в европейские и мировые структуры.

Напомним, Германия готовит сильный пакет гарантий безопасности для Украины. Он предусматривает усиление противовоздушной обороны, улучшение наступательных возможностей и поставки новой техники.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский предположил, что в Украине может реализоваться сценарий Южной Кореи, когда после окончания Корейской войны не было подписано настоящего мирного договора, однако страна смогла достичь процветания.

