В Кремле заявили, что гарантии безопасности нужны не только Украине, но и России, и высказались по поводу иностранных войск

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и России. Он подчеркнул, что Москва не примет вариантов, где гарантии для Киева будут обеспечивать иностранные военные контингенты.

Видео дня

Об этом он сказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. По его словам, Москва выступает против присутствия иностранных военных контингентов на территории Украины.

"Гарантии безопасности Украине не могут обеспечивать иностранные военные контингенты, это не устроит Россию", – заявил Песков.

Он напомнил, что в положениях договоренностей в Стамбуле 2022 года, которые так и не были реализованы, якобы содержались все необходимые гарантии безопасности. Песков отметил, что именно такие гарантии для Украины "могут и должны быть предметом переговоров".

Представитель Кремля повторил один из главных российских нарративов, заявив, что одной из "первопричин конфликта" стало "втягивание Украины в НАТО".

"Гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и России", – добавил он.

Отдельно Песков прокомментировал идею возможного разговора между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Он отметил, что пока "нет никаких наработок", но "такой разговор может быть организован очень быстро".

Также спикер Кремля заявил, что работа в "стамбульском формате" может быть продолжена в случае повышения уровня переговоров между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что диктатор Путин "высоко оценил результативность работы переговорной группы" во главе с Владимиром Мединским, а уровень переговоров с Киевом, по словам Пескова, "достаточно высокий уже сейчас".

В то же время он заявил, что перед возможной встречей России и Украины "на высоком или высшем уровне" нужно проделать значительную подготовительную работу.

"Безопасность одной страны не может обеспечиваться безопасностью другой. Это позиция Путина и России", – резюмировал Песков.

Что предшествовало

В четверг, 4 сентября, в Париже состоялся очередной саммит "коалиции желающих" ("коалиция решительных"), в котором приняли участие представители 38 стран, в том числе и президент Владимир Зеленский. Встреча была посвящена обсуждению гарантий безопасности для Украины, после чего ее участники позвонили президенту США Дональду Трампу.

Очередное заседание "коалиции желающих" уже традиционно возглавили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. Также на встрече присутствовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По итогам встречи лидеров "коалиции желающих" 4 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели пресс-конференцию, на которой озвучили ключевые договоренности и планы коалиции по поддержке Украины. Макрон подчеркнул, что коалиция прошла долгий путь и сейчас полностью готова к действиям.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп резко отреагировал на закупку российской нефти Венгрией и Словакией. Эти страны обращались к президенту США с жалобами после того, как Украина начала принимать меры против российского нефтетранзита.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!