'Желаю как можно скорее найти решение': Фицо заявил, что Словакия не будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины

Из-за своих размеров Словакия не может иметь "решающую роль" в предоставлении гарантий безопасности Украине. Но Словакия поддерживает все инициативы, которые ведут к прекращению огня и миру, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Видео дня

Заявление прозвучало 5 сентября, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде. В частности, Фицо подчеркнул, что прежде всего Словакия защищает собственные интересы, но также уважает Украину и хочет налаживать сотрудничество.

Позиция Словакии

"Я желаю Украине доброго, справедливого мира. Я желаю как можно скорее найти решение по гарантиям безопасности. В этом Словакия, как очень малая страна, не может играть решающую роль, но мы поддерживаем все инициативы, которые ведут к прекращению огня. Все инициативы, которые ведут к миру", – в частности, сказал Фицо.

Перечисляя последние, словацкий премьер заверил, что поддерживал и раньше и сейчас "Формулу мира Зеленского".

Так или иначе, но Словакия готова сотрудничать с Украиной в формате коалиции укрытий – прежде всего речь идет о школах и садиках, добавил он.

Позиция Украины

Выступая вместе с Фицо, украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что Словакия присоединится к предоставлению Украине гарантий безопасности.

"Мы обсудили тематику гарантий безопасности для Украины, и хорошо, что Словакия готова определить свою позицию по этому поводу и открыта к диалогу с нами", – в частности, сообщил президент.

По его словам, "было бы правильно, чтобы Словакия также была частью новой системы безопасности". Однако в любом случае Зеленский получил заверения от Фицо, что последний будет работать "ради мира". Поэтому Украина рассчитывает на поддержку со стороны Словакии.

О каких гарантиях безопасности речь

Отметим, что европейские страны в рамках "Коалиции желающих" предварительно согласовали гарантии украинской безопасности, включающие развертывание военнослужащих государств-партнеров. Планируется, что в миссии будут задействованы две группы сухопутных войск, и задачей одной из них будут тренировки солдат ВСУ.

Сейчас 26 стран согласились участвовать в миссии тем или иным способом, от отправки солдат на территорию страны до предоставления военно-морской и воздушной поддержки.

Размеры страны, на которые ссылается Фицо, значения не имеют – все участники указанной коалиции сделают свой вклад, помогая восстановлению украинской армии.

Однако действительно, далеко не все страны определились со своей ролью в коалиции – многие европейские страны ждут четкого подтверждения от Соединенных Штатов Америки о том, какую поддержку они могут ожидать от Вашингтона.

Как сообщал OBOZ.UA, вчера французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что подготовка гарантий безопасности для Украины уже завершена. По его словам, Европа готова их предоставить в день подписания мирного соглашения с РФ.

И уже сегодня в Кремле озвучили свою позицию: мол, гарантии безопасности должна получить не только Украина, но и Россия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!