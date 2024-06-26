Увольнение генерала Содоля. Что происходит в Силах обороны

В понедельник, 24 июня, Владимир Зеленский снял с должности командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Произошло это после того, как начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич обратился в ГБР с заявлением проверить деятельность генерал-лейтенанта, которого он обвинил в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками. Интересно, что убрать Содоля с должности ранее требовала в своих многочисленных постах в Facebook нардеп Марьяна Безуглая. Теперь она призывает главкома ВСУ Александра Сырского уволить Содоля из армии для того, чтобы привлечь к ответственности. О скандале вокруг Содоля и чем он может закончиться, читайте в материале OBOZ.UA.

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Рубикон перейден

Генерал-лейтенант Юрий Содоль освобожден от должности президентом после ряда публичных обвинений. "Убил больше украинских военных, чем любой российский генерал", – так охарактеризовал Содоля начальник штаба бригады Нацгвардии "Азов" Богдан Кротевич. Военный заявил, что обратился в ДБР с тем, чтобы правоохранители начали расследование в отношении действий генерала.

По словам "азовца", он сначала пытался донести информацию о Содоле высшему начальству, но успеха не имел.

"Откровенно заявляю, я старался (не только я, это факт, но говорю за себя), говорил в кабинетах, передавал информацию всем, кому была возможность. Более того, давая показания, по тем делам, по которым я не могу говорить, я прямо заявлял о, на мой взгляд, военных преступлениях… Меня это достало, Рубикон перейден", – пишет Кротевич.

Как стало известно OBOZ.UA, генерал-лейтенанта обвиняют в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям территорий Украины.

После столь громкого заявления Богдана Кротевича, скандал вышел в публичное пространство и президент Зеленский вынужден был на него отреагировать. В своем традиционном вечернем видеообращении, 24 июня, Зеленский сказал: "Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова". Свое решение президент не пояснил.

Требовал не только "Азов"

Показательно то, что нардеп Марьяна Безуглая также в течение продолжительного времени в своих постах в Facebook требовала от руководства страны снять Содоля и красочно описывала все его деятельность.

"Очередное преступление руководителя восточным фронтом генерала Содоля: прорыв на Торецк. Сейчас мы лишились позиций, которые были с 2014 года. Разведка предупреждала. За сутки до возможного прорыва Содоль снимает с места бригаду и заводит подразделение, уже понесшее потери и имеющее пониженную боеспособность. События развиваются так, что недалеко до выхода на трассу подготовленных фортификаций снова нет! Бои в Шумах… Выглядит так, что генерал Содоль не просто проявляет преступную халатность, но и умысел, работающий на врага", – отмечала Безуглая.

Также она заявила: "По моей информации, во время пропущенного прорыва на Торецк руководитель восточного фронта генерал Содоль пьянствовал в ресторане "Облака" в Одессе. Отправляю соответствующий запрос относительно его командировок". В дополнение к тексту шло и фото генерала с рюмкой.

Есть нюанс

Публично Содоля защищать никто из его коллег по ВСУ не стал. Тем не менее, один из близких к Силам обороны аналитиков в разговоре OBOZ.UA off records отметили следующее: "Содоль назначен только в февраля, а в июне его уже снимают. Даже директору школы за такое время принять дела невозможно. А там большой фронт. С военной точки зрения я не вижу смысла снимать Содоля. По какой причине он снят никто не пояснил. Если этого не хочет делать президент, так в Минобороны есть куча официальных спикеров. Пусть скажут. Опять же, можно было это сделать без медийного шума".

Впрочем, как отмечает политолог Виталий Бала, президент сделал все, чтобы избежать лишней шумихи и негатива по отношению к ВСУ.

"Я предполагал, что заявление Богдана Кротевича по поводу генерал-лейтенанта Юрия Содоля будут обговаривать влиятельные зарубежные СМИ. Так и случилось. Информация об этом скандале появилась практически во всех крупных изданиях. Но Зеленский, на мой взгляд, оперативно принял адекватное решение, уволив Содоля с должности командующего Объединёнными Силами ВСУ, что не дает вариантов дальнейшего обсуждения этого, к сожалению для нас, не очень позитивного события. Увольнение Содоля, считаю, было своевременным. Теперь будем наблюдать за тем, как будет продвигаться дело в ГБР. То есть ситуация с негативом в ВСУ поставлена на паузу. Тут власть сработала правильно", – сказал он в комментарии OBOZ.UA.

Впрочем, эксперты обратили внимание на то, что Содоль остался в ВСУ, сохранив другую важную должность. Генерал-лейтенант продолжает возглавлять командование ОСГВ "Хортица".

На это обратила внимание Марьяна Безуглая и потребовала от Сырского "принять технический шаг" и освободить Содоля от "Хортицы". "Он не должен пойти на повышение, "равнозначную" должность или спрятаться в какую-то академию. Без наказания, без ответственности это все – тупик", – отметила нардеп.

Данную информацию подтвердил и проект DeepState: "К сожалению, Юрий Содоль до сих пор остается возглавлять командование ОСУВ "Хортица". Какая будет дальнейшая судьба Юрия Содоля неизвестно, но лучше всего будет, чтобы его будущее время превратилось в расследование деятельности и привлечение к ответственности. Уверены, многим бойцам есть о чем рассказать об этом человеке".

К слову, еще в мае при назначении Юрия Содоля командовать ОСГВ "Хортица" общественный активист Сергей Стерненко назвал такое решение кадровой катастрофой.

"Для понимания: "Хортица" это весь восточный фронт — от севера Харьковщины до Угледара. И это назначение — кадровая катастрофа. Худшую кандидатуру, которой плевать на жизнь солдата, было сложно представить. Раньше Содоль командовал морской пехотой. Ни один боевой морпех о нем не скажет цензурного слова. В сети масса примеров, когда морскую пехоту Содоль просто "стачивал" — от трагедии с 37 бригадой морской пехоты до отправки на левый берег морпехов без какого-либо обеспечения и защиты", – написал тогда Стерненко на своей странице в соцсети Х.

Кому придется отвечать

В комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки скандал с генералом Содолем комментировать журналисту OBOZ.UA отказались, ссылаясь на то, что прерогатива назначать или снимать с должности командующих принадлежит Верховному главнокомандующему. Нардепы в разговоре отметили, что на комитете вопрос по Содолю не обсуждался.

Впрочем, член комитета Соломия Бобровская опубликовала на своей странице в Facebook пост с красноречивым намеком: "Хочется кому-то или нет, но придет момент, когда военному командованию, как и политическому руководству, придется отвечать и публично, в том числе за определенные приказы, операции и как следствие потери людей. Можно мобилизовать хоть всю страну, но если будет скотское отношение к людям и непонимание, что каждый ценен (не только потому, что для государства это 15 млн грн), тогда возможно и будет шанс найти снова мотивацию к военной службе и доверие к военным командирам. И как результат искоренить совковое наследие в украинских силах обороны".