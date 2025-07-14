Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, ранее 5 лет представлявший нашу страну в ООН, справедливо заметил, что в Европе существует лишь одна армия, способная её защитить, – украинская.

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Добавлю от себя, что в мире, возможно, есть ещё одна армия, которая бы могла защитить Европу, – американская (хотя, честно говоря, не факт), но она этим заниматься во времена Трампа, разумеется, не будет, честно при этом опираясь на знаменитую статью 5 Вашингтонского договора (который ещё почему-то называют "Уставом НАТО"), говорящую лишь о действиях, которые каждый член НАТО сочтёт для себя необходимыми, а США ничего такого необходимым, понятно, не посчитают - по крайней мере, до 20 января 2029 года.

Так что вполне можно говорить, что ВСУ это единственная армия, способная защитить Европу, В МИРЕ.

С учётом этого Трамп должен был бы засчитать странам Европы в счёт выполнения обязательства относительно 5 процентов на оборону любые расходы на поддержку Украины – как её, Европы, единственной потенциальной реальной защитницы.

И педалировать эту тему стоит не только многоуважаемой Урсуле, но и – прежде всего – именно Украине.

Аналогично: любая страна, мешающая Украине, включая членов НАТО Венгрию и Словакию, является злейшим врагом безопасности Европы, и продвигать этот тезис Украина должна не стыдясь.

Если же кто-то слишком хитровыхитренный использует Венгрию в качестве своего удобного псевдонима, он вредит безопасности уже собственной страны, и пояснять это избирателям такой страны нам нужно тоже громко и постоянно – чтобы им было уже не до "исторических обид", ибо время заботиться о ближайшем будущем, а не о прошлом.

Вместе победим врага человечества – и только после этого, собрав в полном составе все институты национальной памяти, имеющиеся в Европе, и вместе угостившись хорошенько горилкой в честь общей победы – с удовольствием пообщаемся, глядя друг другу в глаза, насчёт былых обид на протяжении последних 500 лет, чтобы больше к этому уже не возвращаться.