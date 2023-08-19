Говорят, что ЦРУ всё знает наперёд. Это не совсем так, ибо в Америке ожидали скорого поражения Украины. Соглашусь с тем, что — благодаря непревзойдённой технике — у них есть, видимо, полный фактаж. Но: что касается прогнозов, там не всё так хорошо. Ибо знать, что есть, они, конечно, знают, а вот анализируют — с ошибками.

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Но главное – это даже не качество прогнозов. Главное — кому выгодно во время войны их обнародование. На кого эти "воспоминания о будущем" работают. Квалифицированность прогностики актуальна для внутреннего потребления властью США или руководством тех стран, с которыми они делятся этими прогнозами без медиашума. Там важно качество. А вот при запуске предсказаний в СМИ важно исключительно то, на чью мельницу щедро льётся американская водичка.

Так вот, когда авторитетные CNN, NYT, WP, WSJ и прочие активно покаркивают о якобы предстоящих украинских проблемах и/или российских успехах, такой инфопсихопоток объективно вселяет уверенность в наших врагов, ослабляя веру в Победу у медийнозависимой части украинцев. Это — на мельницу не нашу.

Не помогают так, как могли бы, чтобы от мордора за пару недель ничего не осталось, банально боятся то ли эскалации войны в американском направлении, то ли неуправляемости россии при её быстром развале (как минимум, политическом, а то и территориальном), так уже б хотя бы молчали и не вредили такими вбросами.

И дело не только в воздействии на дух и волю, хотя это исключительно важно. Для тех, кто понимает: дело ещё и в загрязнении ноосферы. Сам по себе плохой прогноз – это всегда некий фактор его осуществления. Как и хороший. Так говорите же хорошее! Или хоть не каркайте под руку!

Кто что думает из высоких авторитетов на самом деле, если оно "не очень", шепните по тайным каналам для президентов нашего и вашего — без шума и пыли, а ноосфера должна быть чистой и светлой, её и так есть кому загаживать, добавлять это ещё и от союзников не стоит.

Или тогда уж честно добавляйте: мы, многократно обоср*вшиеся, трусоватые и опасливые, а иногда ещё и немножко оплаченные, накаркиваем вам следующие плоды наших глубоких измышлений; изучайте внимательно и крупно поимейте нас всех в виду.

Кстати. Негативные пророчества становятся уже и чисто внутриукраинским политическим товаром. Известный телепсихотерапевт, бросивший несчастного Фейгина и фактически объявивший о выдвижении себя в президенты, занялся теперь уже АНТИпсихотерапией, упрекая (с обильным матом в нашумевшем видео) всех тех, кто не хочет слышать его, скажу мягко, отрицательный инфопоток: они, дескать, тем самым просят их обманывать.

То есть обществу подспудно как бы внушается альтернатива "помои ИЛИ обман" — типа, хорошее правдой быть не может. Тем более, что многие действительно так считают. Я не знаю, как с такой дикой внутренней установкой вообще можно жить.

Выскажу в этой связи и позицию собственную: гадкое — НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО правда; правда — НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО гадкая. И побеждают в конечном итоге те, кто на позитиве.