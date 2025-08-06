Утилизация и обследование: Кабмин утвердил перечень видов противоминной деятельности
Кабинет министров Украины одобрил распоряжение об утверждении перечня видов противоминной деятельности – теперь будет восемь видов соответствующей экономической деятельности, каждый из которых соответствует отдельному КВЭДу. Часть из них будет касаться видов работ в противоминной деятельности, остальные – видов производства товаров и услуг в этой сфере.
Об этом 6 августа сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Таким образом Кабмин привел эти виды деятельности в соответствие с Законом "О противоминной деятельности".
Перечень видов противоминной деятельности и соответствующие КВЭДы:
– производство роботизированных машин и оборудования для разминирования, подготовки почвы и обезвреживания взрывоопасных предметов (ВОП) (28.99);
– производство БПЛА с оборудованием, используемым для обследования загрязненных ВОП территорий (30.30);
– утилизация (уничтожение) взрывоопасных предметов (38.22);
– нетехническое и техническое обследование территорий, очистка территории от ВОП (39.00);
– сертификация операторов и процессов противоминной деятельности (71.20);
– информирование населения об опасностях ВОП и обучение по предупреждению рисков, связанных с ВОП; инспектирование разминированных (очищенных) территорий (74.90);
– подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в сфере ПМД (85.32);
– оказание помощи пострадавшим от ВНП лицам, их реабилитация (88.99).
Почему возникла такая необходимость
В течение нескольких лет в Украине построили развернутую систему противоминной деятельности: от создания рынка гуманитарного разминирования до производства отечественной техники и оборудования для этих целей. В связи с этим возросло количество направлений деятельности в секторе и привлеченных компаний.
"Именно поэтому приведение перечня видов экономической деятельности к закону "О противоминной деятельности" – это давно назревшее решение", – отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Безкаравайный.
Над формированием видов противоминной деятельности работали специалисты Минэкономики совместно с Минобороны Украины и Государственной службой статистики.
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