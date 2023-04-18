Скандал с утечкой секретных документов Пентагона привел к очевидным осложнениям в отношениях между Соединенными Штатами, их союзниками и оппонентами. Каждый день приносит одну сенсацию за другой. То Китай собирался продавать оружие России, то Сербия — Украине. То американцы вели переговоры о поставках оружия с Израилем, то с Южной Кореей. То интересовались настроениями в офисе президента Украины, то в офисе генсека ООН… Все в ужасе, хотя это та самая рутинная работа спецслужб, о которой не рассказывают посторонним.

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Но такой вал разоблачений, естественно, оказывает психологическое воздействие. Вот уже и в Киеве говорят, что выводы американского разведывательного сообщества относительно эффективности украинского наступления могут привести к "эффекту домино" в Европе и замедлить поставки оружия.

Хотя, честно говоря, европейские спецслужбы могли ознакомиться с выводами своих американских коллег задолго до публикаций в американских медиа и, как видим, на готовность стран Европы помогать Украине это не повлияло.

Наступление и переговоры

На самом деле — если подойти к утечке документов без излишних эмоций — в самом анализе ситуации на фронте мы не увидели ничего нового. То, что Украине поставляют оружие для того, чтобы ее позиции были более убедительными в переговорах с Россией, мы слышим от западных лидеров — не разведчиков, а именно лидеров — практически с первых дней войны.

То есть план примерно таков: Украине поставляют как можно больше оружия, она освобождает в ходе контрнаступления столько, сколько сможет освободить, после этого начинаются переговоры, на которых у Украины сильная позиция. При этом никто не может ответить на вопрос: а что делать, если Россия не согласится на переговоры? Расчет опять-таки на то, чего нет — на здравомыслие Владимира Путина!

Война может продолжится и в 2024 году

Обнародованные документы демонстрируют, что понимание реальности вне софитов более приближено к правде. Что американские спецслужбы понимают — контрнаступление Украины может быть удачным, но к переговорам с Россией не привести. И в результате война продолжится и в 2024 году. И эта реалистичность должна не пугать, а радовать, так как любые политические иллюзии — как показало время перед 24 февраля 2022 года — всегда дорога к краху.

Если мы понимаем, что военное решение еще не означает политических договоренностей и Владимир Путин решительно настроен воевать столько, сколько хватит сил, то на первый план начинают выходить другие вопросы. Вопросы гарантий безопасности Украины. Вопросы усиления давления на Россию. Вопросы нейтрализации ее союзников — таких как Китай, — чтобы не допустить военной помощи и экономического содействия.

Понимание того, что военные должны делать свою работу, а политики свою и победы военных не спасают политиков от поражений, — первый, хотя и очень несмелый шаг к реализму в войне. Так что, может быть, утечка документов Пентагона не помешает, а поможет остановить войну и создать надежную модель гарантий безопасности для Украины. Без конструирования такой модели само словосочетание "прекращение войны" выглядит несбыточной мечтой, по крайней мере в ближайшие годы.