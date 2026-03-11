'Устроенное НАБУ шоу исчерпало себя': Тимошенко подала заявление об отводе судьи Дубаса

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее команда подала заявление об отводе судьи Высшего антикоррупционного суда Дубаса. Она анонсировала новое заседание ВАКС, на которое призвала прийти журналистов.

Видео дня

Об этом лидер "Батькивщины" сообщила в соцсетях.

По словам Тимошенко, ее защита подала заявление об отводе судьи, поскольку считает его предвзятым и допускающим нарушение закона.

"Сегодня мы подали заявление об отводе судьи Дубаса, предвзятость и невежество которого видела вся страна. И представили неопровержимые доказательства нарушений этим "служителем Фемиды" целого ряда законов", – заявила она.

Политик также утверждает, что рассмотрение заявления об отводе проводил сам судья, в отношении которого его подали.

"Но это заявление об отводе судьи Дубаса принимал судья Дубас. Он, конечно же, не просто запретил прямую трансляцию, но и не позволил нам с адвокатом даже слова сказать", – написала Тимошенко.

Юлия Тимошенко анонсировала новую попытку добиться отвода судьи на следующем заседании ВАКС.

"Завтра мы сделаем еще одну попытку публично, с прямой трансляцией, восстановить справедливость и удалить судью Дубаса с нашего судебного процесса", – отметила она.

Политик также обратилась к журналистам с призывом прийти на заседание. "Отдельное приглашение для журналистов. Будет горячо", – написала Тимошенко.

Заседание должно состояться в 14:30 в пятом зале Высшего антикоррупционного суда на улице Крещатик, 42-а в Киеве.