Устраивает 'сафари' на людей: Мельник в Совбезе ООН призвал лишить Россию статуса постоянного члена

На пятый год полномасштабной войны против Украины страна-террорист Россия продолжает оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник призвал найти политический и юридический механизм для лишения РФ этого статуса.

Дипломат подчеркнул, что это необходимо сделать из-за систематических преступлений против гражданского населения. Об этом Мельник заявил во время открытых дебатов Совбеза по защите гражданских вооруженных конфликтов, сообщает "Укринформ".

ООН требуют отреагировать на военные преступления

По словам Мельника, среди всех войн и конфликтов в мире российская агрессия против Украины отличается жестокостью и систематическим характером насилия, совершаемого против гражданского населения. Постпред Украины при ООН привел цифры Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Согласно результатам расследований, в период с января по апрель 2026 количество жертв среди гражданских возросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 93% по сравнению с 2024.

Москва не прекращает террор

Также Мельник констатировал, что Россия не только не прекращает, но и усиливает ракетный и дроновый террор против мирного населения. Мельник считает, что оккупанты идут на такой шаг, поскольку больше не способны добиваться успехов на поле боя.

Мельник напомнил, что зимой РФ систематически атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь заставить миллионы гражданских подчиниться.

Он также указал, что российские войска применяют тактику так называемых "двойных ударов", когда после первой атаки совершается вторая лишь для того, чтобы убить медицинский персонал и спасателей.

Сафари на людей

Постпред Украины при ООН рассказал снова своим коллегам, что российские оккупанты фактически устраивают охоту на мирных жителей. По его словам, российские операторы дронов намеренно убивают гражданских на улицах, атакуя обычных людей, машины скорой помощи, а также гуманитарный транспорт.

Мельник отметил, что Комиссия ООН по расследованию по Украине уже квалифицировала эту практику РФ как преступления против человечности. Он призвал членов Совета Безопасности и все государства-члены ООН "противостоять этой гротескной реальности" и найти путь к лишению России статуса постоянного члена Совбеза.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о критической ситуации с безопасностью в Херсоне и поручил усилить защиту города от российских воздушных атак. По словам главы государства, российские оккупанты фактически устроили в городе сафари на людей.

Ранее сообщалось, что в Херсоне 15 мая российские оккупанты атаковали волонтеров. Они ударили FPV-дроном по автомобилю общественной организации "Искра добра", который вез горячую еду херсонцам, нуждающимся в помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 14 мая российская террористическая армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. За почти сутки после удара было известно, что погибли по меньшей мере 24 человека, десятки пострадали.

