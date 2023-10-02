'Устойчивость Украины – это будущая устойчивость Европы': Зеленский принял участие в заседании глав МИД стран ЕС. Фото и видео

езидент Украины Владимир Зеленский выступил перед министрами МИД стран-членов ЕС. Он заявил, что от устойчивости нашего государства зависит будущая устойчивость Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Выездное заседание министров внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, впервые состоявшееся в Киеве, гарант сынтерпретировал как весомое проявление солидарности с Украиной и новый шаг на усиление Европы, придающий ей лидерство и инициативу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Очень важно, чтобы мы все сейчас могли делать в каждой сфере шаги вперед, ни в чем не останавливаясь, добавляя Европе активности, добавляя Европе лидерства. Нужны постоянно новые оборонные и дипломатические, политические и интеграционные, экономические и санкционные шаги, которые будут делать сильнее наших общие позиции. Чем больше будет нашей активности, нашего лидерства, наших инициатив, тем меньше будет шансов у России на адаптацию к нашему общему давлению", – отметил Зеленский.

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Сверхважными шагами он назвал активность в оборонной поддержке Украины и защите жизни, а именно – снабжение оружием, снарядами, расширение спектра подготовки украинских воинов и увеличение общих производственных мощностей ОПК, привлечение как можно больше мировых лидеров и государств к реализации Формулы мира и присоединение еще семи государств европейского сообщества к гарантиям безопасности для нашей страны на пути в НАТО.

Кроме того, гарант акцентировал на необходимости активизации работы по новому санкционному пакету Евросоюза против России и расширению санкций против Ирана и как можно скорее переговоров по членству Украины в ЕС, утверждению институтами Евросоюза финансового инструмента для Украины – Ukraine Facility и ускорению работы в Евросоюзе по направлению замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины после нанесенных войной разрушений.

"Я уверен, что Украина и весь свободный мир способны победить в этом противостоянии. Но наша с вами победа напрямую зависит от нашего с вами сотрудничества: чем больше будет наших с вами сильных и принципиальных шагов, тем быстрее закончится эта война. Справедливо закончится. нашей территориальной целостности и надежным гарантированием мира для всей Европы", – добавил Зеленский.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что в ЕС продолжают увлекаться героической борьбой Украины против российской агрессии.

"Вы можете быть уверены в нашей решимости быть рядом с Украиной столько, сколько это потребуется", – сказал высокий представитель ЕС.

В ходе заседания Зеленский вручил государственные награды и поблагодарил руководителей внешнеполитических ведомств Ирландии, Италии, Румынии, Дании и Франции за поддержку в борьбе с РФ.

"Мы выполним все рекомендации. Для нас очень важно сегодня, чтобы мы в этой конкретике и жили. Мы очень конкретно государство. Потому что во время войны нужно выполнять то, что ты пообещал", – сказал он, отметив, что Украине в будущем будет нужно предпринять еще много шагов.

"Для нас важны все континенты. Если то или иное европейское государство может повлиять на увеличение присутствия стран с других континентов на площадке Формулы мира, мы будем благодарны. Также важно общаться об этом с вашими обществами, тогда об этом будут слышны и общества на других континентах", – добавил гарант.

Кроме того, он подчеркнул, что для нашего государства важно справедливое наказание всех виновных в преступлении агрессии.

"Помощь Украине – это помощь всему миру. Если Украина упадет, то Россия начнет большую войну. И не только на территории нашего государства. Я убежден, что на сегодняшний день устойчивость Украины – это будущая устойчивость как минимум Европейского континента. Хочу поблагодарить, что благодаря вам мы сохраняем эту стойкость", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский провел встречу с Боррелем. В настоящее время он находится в Украине для участия в заседании министров иностранных дел государств-членов ЕС. Зеленский во время встречи отметил важность ускорения предоставления нашей стране международной военной помощи.

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