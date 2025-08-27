'Ускоряемся в определении деталей': Зеленский обсудил с президентом Финляндии гарантии безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский провел переговоры со своим коллегой, лидером Финляндии, Александром Стуббом. В ходе диалога политики обсудили детали гарантий безопасности.

Видео дня

В общем, глава украинского государства назвал разговор хорошим. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 27 августа.

О чем говорили президенты

"Говорил с президентом Финляндии Александром Стуббом. Очень хороший разговор – как и всегда, координируем наши позиции ради более весомых результатов", – написал Зеленский.

Гарант подчеркнул, что команды активно работают над созданием архитектуры мощных и многосторонних гарантий безопасности для Украины, в этот процесс вовлечены европейские государства, США и другие партнеры по коалиции желающих. На разных уровнях, от военных командующих и министров обороны до советников по безопасности, формируется основа будущей системы защиты.

"Ускоряемся в определении деталей. Пора организовывать и формат для разговора лидеров, чтобы определить ключевые акценты и сроки", – говорится в сообщении.

Сотрудничество с США и обстрелы РФ

Зеленский подчеркнул значимость сотрудничества с Соединенными Штатами и стремление наполнить эти отношения максимально конкретным содержанием. По его словам, со своей стороны страна-агрессор Россия демонстрирует негативные сигналы по поводу встреч и дальнейшего развития ситуации.

"Удары по нашим городам и селам продолжаются. Каждый день новые жертвы. Россияне будут учитывать только сильное давление в ответ на все это. Давление нужно. Рассчитываем на это. Нужны шаги именно со стороны России – шаги к реальной дипломатии", – говорится в сообщении.

Президент Украины поблагодарил Александра Стуббу за конструктивный разговор и подчеркнул, что будет рад видеть лидера Финляндии в Украине.

Напомним, 26 августа Зеленский провел совещание с военными. В ходе беседы обсуждалась ситуация на фронте и работа с партнерами. По словам президента, в ближайшее время планируется конкретизировать оборонную составляющую гарантий безопасности.

Как писал OBOZ.UA, 25 августа в Киеве Владимир Зеленский провел переговоры со специальным представителем президента США Китом Келлогом. Политики обсудили войну, давление на Россию, возможную встречу Украины и РФ на уровне лидеров и мирное соглашение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!