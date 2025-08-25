Зеленский встретился с Келлогом: обсудили санкции против РФ, гарантии безопасности и саммит в Вашингтоне. Видео

Специальный представитель президента США Кит Келлог и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры. Они встретились 25 августа в Киеве и обсудили войну, давление на Россию, возможную встречу Украины и РФ на уровне лидеров и мирное соглашение.

Видео дня

Зеленский в очередной раз поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку, а также главу Белого дома Дональда Трампа за то, что он настроен достичь реального мира. Об этом украинский президент сообщил в Facebook и поделился видео.

Подробности переговоров

Зеленский назвал встречу хорошей. Он напомнил о саммите, который 18 августа состоялся в Вашингтоне: тогда с Трампом разговаривал он, а также европейские лидеры (президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александер Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер).

Очень важно воплотить все результаты (политические, оборонные, экономические), достигнутые тогда, подчеркнул Зеленский.

"Бесспорно, это был успешный саммит, демонстрация настоящего единства между Европой и Америкой. Украина, как и всегда, объединяет мир. Мы ценим готовность США быть частью архитектуры безопасности для Украины, и наши команды активно занимаются ее наработкой. Ожидаем, что в ближайшее время будут определены ключевые основы безопасности", – заявил президент.

С Келлогом он обсудил, как можно повлиять на россиян, заставить их к реальным переговорам и окончанию войны.

"Санкции, пошлины – все должно оставаться на повестке дня. Мы готовы говорить в формате лидеров. Именно такой формат нужен, чтобы решить ключевые вещи. Теперь нужна такая же готовность в Москве", – отметил Зеленский.

Он напомнил о роли военного сотрудничества Вашингтона и Киева. По этому поводу есть два соглашения: по дронам и по закупке оружия.

"Сохраняем темп и в работе в рамках PURL. Это важный инструмент закупки американского оборудования за средства партнеров, и сейчас активно работаем над привлечением дополнительных стран", – сообщил Зеленский.

"И, конечно, гуманитарный трек. Возвращение всех похищенных детей. Очень надеемся, что Америка, президент и первая леди США и в дальнейшем будут прилагать личные усилия, чтобы вернуть всех похищенных Россией детей", – подытожил он.

Как писал OBOZ.UA:

– Кит Келлог прибыл в нашу страну 24 августа, в День Независимости. В тот день он получил от Владимира Зеленского орден "За заслуги" І степени.

– Переговоры со спецпосланником Трампа провела премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Они говорили о гарантиях безопасности для украинцев, а также об эксплуатации Россией критических минералов на оккупированных территориях.

– Во время традиционного молитвенного завтрака, который проходил в Киеве, Келлог выразил надежду, что уже через год война будет завершена. И что уже следующий День Независимости будет праздником, когда Украина будет свободной и мирной.

