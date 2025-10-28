'Усилит возможности Европы в критический момент': Еврокомиссия продвигает участие Украины в космической и спутниковой программах ЕС

Европейская комиссия предложила государствам-членам начать переговоры с Украиной относительно ее участия в компоненте правительственной спутниковой связи (GOVSATCOM) Космической программы ЕС и Программе безопасного соединения Союза. GOVSATCOM создан для обеспечения безопасной и устойчивой спутниковой связи путем объединения ресурсов государств-членов и частных операторов.

По словам представителей ЕС, углубление сотрудничества в этом направлении станет следующим шагом в расширении участия Украины в космических программах. Об этом сообщила пресс-служба ЕС.

Первый шаг был сделан в апреле 2025 года, когда Украина присоединилась к компонентам "Коперник", "Космические погодные явления" и "Околоземные объекты" Космической программы ЕС.

Эта инициатива дополняет более широкие инвестиции ЕС в суверенные космические возможности, включая систему IRIS², которая должна обеспечить безопасную и устойчивую связь по всей Европе и за ее пределами до 2030 года. Кроме того, она согласуется с мерами поддержки Украины через инструменты вроде SAFE.

Будущее соглашение с Украиной, по оценкам экспертов, усилит устойчивость инфраструктуры связи ЕС, предоставляя дополнительные безопасные коммуникационные возможности в стратегически важном регионе. Оно также соответствует стратегическим целям ЕС в рамках инициатив "Глобальный шлюз" и "Белая книга о готовности Европы к обороне 2030".

Участие Украины будет формально подтверждено заключением международного соглашения в соответствии со статьей 218 Договора о функционировании ЕС.

"Безопасное подключение крайне важно для устойчивости Европы. Углубляя сотрудничество с Украиной, мы укрепляем нашу общую безопасность и способность действовать в быстро меняющемся мире", – отметила исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

Андрюс Кубилюс, комиссар по обороне и космосу, добавил, что привлечение Украины поможет укрепить космический потенциал Европы в критический момент.

