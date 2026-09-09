Усиление поддержки Украины неразрывно связано с безопасностью ЕС, – Кошта в Варшаве

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что дальнейшее усиление поддержки Украины должно происходить одновременно с укреплением безопасности самого Евросоюза. Он подчеркнул, что Украина защищает не только свой суверенитет, но и безопасность всей Европы.

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По его словам, ЕС также должен укреплять оборонный потенциал, защиту внешних границ и готовность к потенциальным угрозам. Об этом Кошта заявил во время совместного брифинга в Варшаве с премьер-министром Польши Дональдом Туском, сообщает Укринформ.

Поддержка Украины и безопасность Европы

Кошта подчеркнул особую роль Польши в поддержке Украины, поскольку страна является одним из ключевых элементов восточного фланга ЕС и непосредственно ощущает на себе последствия российской агрессии.

"Украина защищает не только свой суверенитет, но и безопасность Европы", – отметил президент Европейского совета.

Он подчеркнул, что поддержка Украины должна оставаться одним из приоритетов Евросоюза. В то же время Европа должна укреплять собственную обороноспособность.

"Усиление поддержки Украины должно идти рука об руку с укреплением нашей общей готовности и защитой наших границ", – сказал Кошта.

По его словам, европейские оборонные возможности необходимо усилить к 2030 году, поскольку российская агрессия представляет собой долгосрочный вызов для безопасности Европы.

Туск призвал готовиться к различным сценариям

Дональд Туск проинформировал Кошту о ситуации на восточной границе ЕС и о польской оценке развития войны России против Украины в ближайшие месяцы.

По словам польского премьера, Варшава получает информацию от партнеров, в частности из США, поэтому Европа должна быть готова к различным сценариям.

Отдельно стороны обсудили совместное финансирование европейской безопасности, укрепление восточного фланга и реализацию оборонных проектов, в частности в рамках программы SAFE.

Также Кошта и Туск затронули вопросы будущего бюджета ЕС на 2028–2034 годы, конкурентоспособности европейской экономики, инноваций и стратегической устойчивости Евросоюза.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейская комиссия одобрила украинскую заявку на закупку ракет для систем ПВО Patriot в рамках программы Ukraine Support Loan. На эти нужды предусмотрено около €3,2 млрд из кредита ЕС объемом €90 млрд. В свою очередь это должно усилить способность Украины противостоять российским ракетным атакам.

Британское правительство решило передать Украине очередной пакет военной помощи на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов (почти 116 млн евро). В Лондоне рассчитывают, что поставка оружия укрепит противовоздушную оборону Киева в осенне-зимний период. В новый оборонный транш войдут ракеты-перехватчики, в частности для зенитных ракетных комплексов Patriot.

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