Урсула фон дер Ляен прибыла с визитом в Киев. Фото

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в пятницу, 20 сентября, прибыла в Киев для обсуждения с лидером Украины Владимиром Зеленским поддержки со стороны Евросоюза. Речь идет об обеспечении энергетической безопасности страны накануне зимы.

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Визит она анонсировала накануне на пресс-конференции в Брюсселе. Сама же дипломат поделилась и первым фото по прибытию в украинскую столицу, подчеркнув, что это уже восьмой ее визит.

"Он приходится на скоро начинающийся отопительный сезон, а Россия продолжает нацеливаться на энергетическую инфраструктуру. Мы поможем Украине в ее смелых усилиях. Я здесь, чтобы обсудить поддержку Европы. От готовности к зиме до обороны, до вступления и прогресса в сфере займов G7", – написала фон дер Ляен в соцсети X.

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Как сообщал OBOZ.UA, Еврокомиссия дополнительно выделит около €160 млн для помощи энергетической системе Украины в условиях российских атак. Урсула фон дер Ляен объяснила, что эти средства предназначены на гуманитарную помощь (постройка укрытий и закупка обогревателей) – €60 млн и на ремонтные работы, восстановление – €100 млн.

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