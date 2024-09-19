Еврокомиссия спасет энергетику Украины: стало известно, зачем фон дер Ляйен едет в Киев

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается приехать в Украину. У нее запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским, на которой будет обсуждаться помощь энергетическому сектору страны перед зимним сезоном.

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Как сообщили в Еврокомиссии, об этом ее глава объявила на совместной пресс-конференции с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролем. Визит фон дер Ляйен должен начаться 20 сентября.

"Через две недели начнется отопительный сезон. Поскольку температура падает, Евросоюз готов усилить поддержку Украины. Готовимся к зиме вместе. После этой пресс-конференции я отправлюсь в Киев, чтобы лично обсудить завтра эти вопросы с президентом Зеленским", – сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что в результате ракетных ударов со стороны России было разрушено 80% тепловых электростанций Украины и треть гидроэнергетических мощностей. А чтобы перезимовать, Украина нуждается в 17 ГВт электроэнергии, но ЕС сможет помочь покрыть только 25% этой потребности.

Поэтому Еврокомиссия дополнительно выделит около 160 млн евро для помощи энергетической системе Украины в условиях российских атак. Урсула фон дер Ляйен объяснила, на что направят средства:

60 млн – на гуманитарную помощь (постройку укрытий и закупку обогревателей);

100 млн – на ремонтные работы и восстановление.

Денежные средства возьмут из поступлений от замороженных российских активов, поскольку именно Россия должна компенсировать эти расходы. Глава ЕК напомнила, что с февраля 2022 года помощь от ЕС энергетическому сектору Украины составляет по меньшей мере 2 млрд евро.

"Мы знаем, что нужно больше. Поэтому мы должны продолжать переводить часть доходов от замороженных российских активов на энергетическую устойчивость Украины", – подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Евросоюз принял программу экономической помощи Украине Ukraine Facility, которая будет действовать до 2027 года. Это позволит частично покрыть бюджетные расходы, риски в приоритетных секторах на 50 млрд евро, а также техническую поддержку в осуществлении реформ и проценты по ранее полученным кредитам, но для этого Украина должна выполнять определенные условия.

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