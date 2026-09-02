Уроки сентября 1939 года – Сибига предостерег мир от попыток умиротворения России

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибиг,на историческом примере предостерег мировое сообщество от попыток умиротворить страну-агрессора Россию с помощью территориальных уступок. По его словам, опыт Украины, как и опыт Польши, доказывает, что умиротворение агрессора лишь провоцирует новые нападения.

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Однако сегодняшний отпор российскому империализму защищает всю Европу от более масштабной войны, подчеркнул глава украинского МИД Андрей Сибига. Он напомнил, как 87 лет назад Германия вместе с СССР вторглись в Польшу.

Предостережение из истории

"87 лет назад нацистская Германия вторглась в Польшу. Через несколько недель Советский Союз сделал то же самое. Два тоталитарных режима реализовали свой преступный пакт Молотова-Риббентропа. Мы помним о миллионах погибших и чтим память всех тех, кто сопротивлялся тирании. 1 сентября – это предупреждение из истории", – отметил Андрей Сибига.

Напомним: именно 1 сентября 1939 года нацистская Германия начала военное вторжение в Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Помимо Германии, к нападению присоединилась Словакия, а 17 сентября 1939 года на стороне агрессоров в войну вступил СССР, перейдя восточную границу Польши.

Кампания продолжалась до 6 октября 1939 года и завершилась оккупацией и разделом Польши между Третьим Рейхом и Советским Союзом.

Современная Россия

"Сегодня Россия вновь пытается силой перекроить границы, уничтожить суверенную европейскую нацию и убедить мир, что агрессию следует вознаграждать территориями и безнаказанностью. Мы не должны повторять ошибки прошлого. Мир нельзя строить на уступках агрессору или решениях, принятых над головами наций, чье будущее оказалось под угрозой. Он требует силы, единства, сдерживания и уважения к международному праву", – отметил глава МИД.

Таким образом весь мир, "защищая Украину и обеспечивая справедливый и прочный мир, защищает принцип, согласно которому агрессия никогда не должна быть выгодной", – подытожил Андрей Сибига.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия готова пойти на мирные переговоры с Украиной только при условии разработки "надежного мирного плана", который будет предусматривать выполнение исходных требований Кремля. В Москве заявили, что среди них — недопущение превращения Украины в "анти-Россию" и ее использования в качестве "тарана для Запада" в противостоянии с РФ.

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