«Украина не станет тараном для Запада»: в России назвали условие для «надежного мира»

Россия готова пойти на мирные переговоры с Украиной только при условии разработки "надежного мирного плана", который будет предусматривать выполнение исходных требований Кремля. В Москве заявили, что среди них — недопущение превращения Украины в "анти-Россию" и ее использования в качестве "тарана для Запада" в противостоянии с РФ.

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Об этом российским СМИ заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. По её словам, Москва не согласится на договоренности, которые не гарантируют неизменность её требований.

"Мы согласны на мирные переговоры только при условии, что это будет надежный мирный план, что больше никогда ничего подобного со стороны Украины не повторится, что она никогда не станет анти-Россией,что она никогда не станет тараном для Запада, чтобы попытаться нанести России геополитическое поражение... Вот этого мы больше не допустим", – заявила Матвиенко.

В Кремле не хотят менять цели войны

Представительница российских властей также заявила, что Кремль не собирается пересматривать так называемые "цели специальной военной операции", о которых российское руководство говорило в начале полномасштабного вторжения.

Она утверждает, что Москва "ни перед кем не суетится и никого ни о чём не просит", а российские войска продолжают продвигаться к поставленным задачам.

Матвиенко раскритиковала идею паузы на фронте

Матвиенко также высказалась по поводу западных предложений о возможном временном прекращении боевых действий. По её мнению, временная пауза может быть использована Украиной для перегруппировки войск, получения дополнительного вооружения и подготовки к продолжению боевых действий.

"Остановитесь, мы здесь перевооружим Украину, дополнительно произведем оружие, отправим туда, денег подкинем, а потом все заново начнется. Ну, мы уже все это проходили", — заявила председатель Совета Федерации.

Напомним, 1 августа в Кремле заявили, что не намерены пересматривать свои условия по прекращению войны против Украины. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, возобновление переговоров возможно только после "полного принятия" Киевом требований Москвы.

Как писал OBOZ.UA, в России заявили, что перспективы переговоров по Украине появятся только после готовности Запада к "честному диалогу" для устранения так называемых "первопричин конфликта". В РФ также в очередной раз выдвинули предварительные условия для переговорного процесса.

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