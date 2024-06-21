Первый только что опровергнутый миф — "Сильная и неделимая россия предохранит мир от расползания ядерного оружия". Вскоре пуйло предоставит северной корее высокие технологии, которые сделают её не просто владелицей ядерного оружия, а ещё и полноценным ядерным государством, готовым, кстати, хоть сейчас начать ядерную войну.

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Второй опровергнутый миф — "Долгая война россии с Украиной может быть полезной". Недобитый мордор, пользуясь тем, что его не остановили быстро и сразу, успевает получить оружие от кндр, за которое и предоставляет ей новейшие смертоносные технологии, способные частично сокрушить даже Соединённые Штаты, ответный удар которых, в свою очередь, может уничтожить не только всех корейцев, как минимум — северных, но заодно и миллионы соседей-китайцев.

Третий миф, которому уже не очень долго осталось существовать, — "Большая политика строится не на эскалации (даже в ответ!), а на нюансах и намёках. Именно надеясь на политику намёков и недомолвок Штаты и даже Китай утратили контроль за россией и северной кореей, причём утратили настолько, что те уже почти начинают в мире ядерную войну. Нужно было немного понятнее и яснее, не всё делается на символах и полутонах.

Миф четвёртый — "Сильные и огромные помогут быстрее". А вот и нет. Слабая и маленькая кндр предоставляет россии реальную помощь быстрее и больше не только чем Китай тому же мордору, но и чем не такие надёжные Соединённые Штаты вместе со всей не такой надёжной Европой помогают Украине, к тому же без размышлений, ограничений и красных линий.