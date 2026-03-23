'Управленческая система деградирует': Портников заявил, что избиратели 2019 года должны взять ответственность за то, что сделали. Видео

Система управления в Украине деградирует с 2019 года, а эффективность парламента значительно падает. Если избиратели 2019 года не осознают ответственность за свой выбор, этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем. Такое развитие событий особенно опасно, особенно во времена полномасштабной войны.

Об этом заявил журналист Виталий Портников. По его убеждению, в условиях войны это грозит дальнейшим упадком государственного управления, поскольку парламент теряет способность эффективно работать.

"Украинская система управленческая система деградирует с 2019 года, еще и в опасное для государства военное время. В результате мы имеем ситуацию, когда депутаты говорят, чтобы им платили зарплату, или иначе они не будут нажимать на кнопки", – подчеркнул он.

По словам журналиста, даже после повышения уровня ответственности из-за военного времени, парламентарии снова возвращаются к "штамповке" решений.

Портников отметил, что народные депутаты должны выполнять свои непосредственные функции, то есть разрабатывать законопроекты, формировать правительство и участвовать в законодательной работе.

"Люди, которые шли в парламент, должны были осознавать, если они решили принять участие в этой лотерее, что они должны уметь писать законы, или создавать команды способные писать законы, обсуждать чужие законопроекты, выдвигать людей на должности министров, создать в коалиции правительство", – отметил Портников.

Он пояснил, что президент, согласно конституционной модели, должен сосредотачиваться на вопросах внешней политики и обороны, не вмешиваясь в сферы, которые не относятся к его служебным полномочиям.

По мнению журналиста, управленческая система страны начала деградировать после 2019 года, а во время войны эта тенденция стала особенно опасной из-за потери эффективности парламента.

Портников подчеркнул, что избиратели 2019 года должны взять на себя прямую ответственность за последствия своего выбора.

"До момента, пока избиратели 2019 года не возьмут на себя прямую ответственность за то, что они сделали, мы будем деградировать с каждым годом, вплоть до исчезновения украинского государства с политической карты мира", – заявил он.

