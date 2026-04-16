Уолтц, призывавший Байдена признать Путина военным преступником, внезапно сменил риторику. Видео

Во время выступления в Сенате постоянный представитель США в Организации Объединенных Наций (ООН) Майк Волтц не подтвердил свои предыдущие заявления о российском диктаторе Владимире Путине. Ранее он призвал назвать кремлевского главаря военным преступником, однако сейчас воздержался от таких формулировок.

Четыре года назад Уолтц призвал тогдашнего президента США Джо Байдена признать Путина "абсолютным военным преступником". Недавно, во время слушаний комитета США по международным отношениям сенатор Крис Ван Холлен напомнил ему эту цитату и спросил, придерживается ли он этой позиции.

В ответ Волтц отметил, что его нынешние заявления отличаются от тех, которые он делал в Конгрессе. Он пояснил, что сейчас работает на президента Дональда Трампа и представляет США, поэтому изменил риторику.

"Скажу вам, сенатор, заявления, которые я делал как член Конгресса, очень отличаются от тех, что я делаю сейчас, как посол в ООН, работая на президента Трампа и представляя Соединенные Штаты", – заявил постпред.

Кроме того, он добавил, что полностью поддерживает действия американского президента, направленные на "завершение ужасного конфликта".

